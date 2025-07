Agenzia regionale 921.25 Emiliano Triggiani_presentazione monitoraggio La parità non è un’opinione_No Women No Panel

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

NON E’ UN’OPINIONE

Presentazione degli esiti del

monitoraggio Regione Puglia

NO WOMEN NO PANEL

21 LUGLIO 2025

Regione Puglia Sala Conferenze, V piano

Via Gentile n. 52, ore 09:00-14:00

09:00 | Welcome coffee

09:30 – 10:30 | Saluti istituzionali

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Serena Triggiani, Assessora alle Politiche di Genere

Titti De Simone, Consigliera del Presidente

per l’attuazione del programma

Luigi Orsi, Direttore Sede Regionale RAI di Bari

Vito Leccese, Sindaco di Bari

Adriana Poli Bortone, Sindaca di Lecce

Stefano Bronzini, Rettore Università degli Studi di

Bari “A.Moro”

Modera Giancarlo Fiume, Capo Redattore

TGR PUGLIA

10:00 – 12:30 | Interventi

Arianna Voto, Responsabile Campagna RAI

No Women No Panel

Lucio Pisacane, Ricercatore CNR

Annalisa Bellino, Dirigente Sezione per l’Attuazione

delle Politiche di Genere

Roberta Garganese, Program Manager

Fondazione IPRES

Anna Maria Candela, Direttrice Dipartimento

Matematica e Responsabile Protocollo No Women

No Panel Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Anna Maria Cherubini, Delegata alle Politiche

di Genere dell’Università del Salento

Talk a cura di:

Erica Mou, Cantautrice

12:30 | Dibattito e conclusioni

Maurizio Mosca, Esperto di Politiche di Genere

Light Lunch 14:00

Considerata la capienza della

sala è necessario registrarsi

