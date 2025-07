Zingaretti: In Parlamento per fermare destra che vuole smantellare Europa

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

“Su spinta della destra al governo in molti Paesi, è in atto un tentativo di smantellare l’Europa. Noi abbiamo ottenuto che il fondo sociale europeo non sarà aggredito ma la battaglia ovviamente è solo iniziata. A settembre continueremo a lottare sul bilancio pluriennale”

Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, in un’intervista al quotidiano La Repubblica

“In Usa abbiamo Trump – prosegue – e in Europa la destra, avendo vinto le elezioni negli ultimi anni, ha la grande maggioranza in Consiglio e Commissione. Il Parlamento è l’unico luogo democratico dove il conflitto politico permette di fermarla. La politica dei due forni del partito Popolare? Esce sconfitta da questi giorni” poi sulla spaccatura della maggioranza sul voto di sfiducia di ieri “Meloni ha fondato un gruppo per sostenere Ursula Von der Leyen, ora quel gruppo è il principale protagonista della richiesta delle sue dimissioni e Fratelli d’Italia, che ha indicato Raffaele Fitto nella Commissione europea, non vota per difenderlo. Ci sarebbe da ridere”, poi conclude sull’impegno per il prossimo bilancio europeo “un bilancio ambizioso che investa sul futuro dell’Europa, la sua competitività, l’innovazione del suo sistema produttivo, il rafforzamento del suo modello sociale”.