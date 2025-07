L’Ente Parco Nazionale Vesuvio lancia Mr. Plinio: il primo AI Assistant al mondo in un Parco Nazionale!

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 COMUNICATO STAMPA

IL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO LANCIA MR. PLINIO: IL PRIMO AI ASSISTANT DI UN PARCO NAZIONALE AL MONDO

Ottaviano, 11 Luglio 2025 – Il Parco Nazionale del Vesuvio compie un passo decisivo verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità digitale, annunciando il lancio ufficiale di Mr. Plinio, il primo assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale mai sviluppato per un’area protetta a livello mondiale.

Attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, Mr. Plinio è ora disponibile sul sito ufficiale del Parco e sui principali canali social, offrendo un servizio multilingue, accessibile e immediato per tutti i visitatori.

“Mr. Plinio” è un progetto realizzato dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in occasione della celebrazione dei 30 anni del Parco Nazionale del Vesuvio, in collaborazione con Seed Media Agency, realtà specializzata in AI e comunicazione digitale, già partner dell’Ente in numerose iniziative di valorizzazione del territorio.

Un’Assistenza Turistica Smart, Inclusiva e Sostenibile

Grazie alla tecnologia AI, Mr. Plinio risponde in tempo reale alle domande più frequenti: sentieri, norme di accesso, orari, sicurezza, diversità agrobiologica, vulcanologia e molto altro. Il sistema integra funzionalità vocali avanzate, pensate anche per utenti con disabilità visive o uditive.

In parallelo, sta per partire il piano di installazione dei QR Code intelligenti lungo i sentieri del Parco: una semplice scansione permette di accedere a contenuti geolocalizzati e personalizzati, creando un’esperienza immersiva che fonde dimensione fisica e digitale. Per la prima volta nella storia, il turista potrà ricevere informazioni utili in tempo reale, dialogando con l’intelligenza artificiale mentre è fisicamente inserito nel contesto naturalistico del Parco Nazionale del Vesuvio.

Un Modello di Innovazione per i Parchi Italiani

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione promosso dal Parco, volto a migliorare la qualità dell’accoglienza e a ridurre l’impatto ambientale derivante dall’uso di materiali cartacei.

“Con Mr. Plinio vogliamo trasformare l’esperienza di visita in qualcosa di accessibile, intuitivo e profondo,” dichiara il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. “Crediamo che l’Intelligenza Artificiale possa essere uno strumento potente al servizio della tutela ambientale e della valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico.”

Un Futuro Digitale per l’Ecoturismo

Mr. Plinio rappresenta un progetto pilota che potrebbe diventare un punto di riferimento per la digitalizzazione dei Parchi Nazionali in Italia, dimostrando come la tecnologia possa essere alleata della sostenibilità, dell’inclusione e dell’educazione ambientale.

L’Ente Parco invita tutti i visitatori a scoprire e utilizzare Mr. Plinio: un nuovo modo di vivere il Vesuvio, più intelligente, più interattivo, più vicino.

