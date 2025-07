++ AGGIORNAMENTO SS 96 ++ PRIAPERTA LA SS96 “BARESE” – IN DIREZIONE DI ALTAMURA – A MODUGNO (BA)

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Riaperta al traffico la SS 96 “Barese” a Modugno (BA)

Oggetto: PUGLIA, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO UN TRATTO DELLA SS96 “BARESE” – IN DIREZIONE DI ALTAMURA – A MODUGNO (BA)

* a causa di un incendio propagatosi da un’area situata al di fuori della sede stradale

Bari, 9 luglio 2025

Lungo la strada statale 96 “Barese” è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata, in direzione di Altamura, in corrispondenza del km 119,600 a Modugno (BA).

L’interdizione al transito si è resa necessaria a causa di un incendio propagatosi da un’area situata al di fuori della sede stradale.

Al momento la circolazione è deviata in loco con obbligo di uscita al km 120,900 e rientro sulla SS96 al km 117,500.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine, oltre a quello dei Vigili del Fuoco, per la riapertura della tratta stradale nel più breve tempo possibile.