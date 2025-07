(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Rinaturalizzazione dei suoli degradati, 10 milioni ai Comuni della Toscana

Approvato il decreto

Oltre 10 milioni di euro dalla Regione per sostenere i Comuni nella

rinaturalizzazione dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano.

Destinati soprattutto ai territori più fragili con aree che risultino

degradate a causa di impermeabilizzazione, compattazione, erosione, perdita

di fertilità. La Regione Toscana ha approvato il decreto che dà il via

alla manifestazione di interessi “Fondo per il contrasto al consumo di

suolo” in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del

ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 2 del 2 gennaio

2025, pubblicato il 12 febbraio 2025.

L’avviso prevede contributi per la realizzazione di interventi attraverso

azioni come la de-impermeabilizzazione e ripristino della fertilità dei

suoli e la piantumazione di alberi e arbusti, il recupero delle acque

meteoriche per l’irrigazione, ecc. Il Fondodispone di una dotazione

crescente tra il 2023 e il 2027 e alla Regione Toscana sono assegnati

“Con l’approvazione dell’avviso pubblico – ha detto l’assessora

all’ambiente e protezione civile Monia Monni -, mettiamo a disposizione

oltre 10 milioni di euro per sostenere i Comuni nella rinaturalizzazione

dei suoli degradati in ambito urbano e periurbano. Una misura concreta per

promuovere città più vivibili, più verdi e più resilienti, in linea con

gli obiettivi europei di consumo di suolo netto zero entro il 2050. È un

bando rivolto in particolare ai territori colpiti da eventi alluvionali o

caratterizzati da alta tensione abitativa – ha continuato Monni-, perché

è proprio dove si sommano fragilità ambientali e sociali che occorre

agire con più decisione. Vogliamo sostenere progetti capaci di ridurre il

rischio idrogeologico, migliorare la qualità dell’aria, contrastare le

isole di calore e restituire spazi pubblici di qualità alle comunità. La

sfida contro il consumo di suolo si gioca nei luoghi concreti della vita

quotidiana: parchi, piazze, aree dismesse, quartieri fragili. Questo bando

offre agli enti locali uno strumento in più per affrontarla con serietà e

visione”.

L’iniziativa mira infattti ad aumentare gli spazi verdi in città,

riattivare i servizi ecosistemici compromessi dal degrado, migliorare il

microclima urbano e la qualità della vita dei cittadini. Particolare

attenzione sarà data agli interventi localizzati in aree centrali o

immediatamente prossime al perimetro urbano, per massimizzare i benefici

diretti sulla popolazione residente.

“Questo bando – ha detto l’assessore all’urbanistica e governo del

territorio Stefano Baccelli – si inserisce pienamente nelle strategie

regionali delineate nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)

2025, nel Progetto regionale 9 “Governo del territorio e paesaggio” e

nel Progetto regionale 22 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”,

con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo, valorizzare il paesaggio e

promuovere un modello di sviluppo urbano sostenibile. Con questo percorso –

ha aggiunto Baccelli – confermiamo il nostro impegno nel contrastare il

degrado del suolo e nell’accompagnare gli enti locali verso un uso

consapevole e resiliente del territorio, nel rispetto delle generazioni

presenti e future”.

La giunta, lo ricordiamo, nell’aprile 2025, ha approvato gli indirizzi per

la presentazione di proposte di intervento da parte degli Enti locali

interessati, prioritariamente quelli colpiti da eventi alluvionali o

ricompresi tra i comuni ad alta tensione abitativa. La stessa delibera ha

definito le modalità di attuazione, demandando la gestione operativa alla

competente Direzione Urbanistica e Sostenibilità. Il ministero

dell’ambiente, di concerto con le Regioni e le Autorità di bacino

distrettuali, ha inoltre condiviso appositi documenti tecnici (“Criteri

generali per le attività istruttorie” e relativi allegati), che

definiscono puntualmente le fasi procedurali e i criteri di valutazione

delle proposte, a garanzia di una selezione trasparente, efficace e

coerente con gli obiettivi ambientali. Tali criteri prevedono, tra l’altro,

il riconoscimento di punteggi di priorità in base alla coerenza con la

pianificazione urbanistica locale, alla presenza di cofinanziamenti, alla

previsione di aree verdi e alla capacità dell’intervento di contribuire

alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Con l’approvazione dei criteri regionali e sulla base della collaborazione

con le tre Autorità di Bacino competenti sul territorio toscano, la

Regione è ora pronta ad avviare la raccolta delle manifestazioni di

interesse da parte dei Comuni

I Comuni interessati possono presentare le proprie proposte progettuali

entro 60 giorni dall’uscita dell’avviso sul BURT (prevista per il 16

luglio), utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione

Toscana.

Le proposte saranno valutate sulla base di criteri di ammissibilità,

compatibilità e significatività ambientale.

Per ulteriori informazioni

vedihttps://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=49e2g4iGigqFnruCxrVUmYKL48+NGo6Zo4DtqX6XHX7ReaX0w/C9Pbjfeig/QH/E