Agenzia regionale 874.25 leo_dimensionamento scolastico

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Dimensionamento scolastico. Leo: la Puglia non dovrà ridurre le autonomie nel prossimo anno

Approvato il decreto ministeriale che sancisce la non necessità per la Puglia di ridurre il numero di autonomie nel prossimo anno in sede di dimensionamento scolastico. Regione Puglia potrà, dunque, procedere in completa autonomia al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025 senza ridurre il numero di autonomie scolastiche.

Un dimensionamento raggiunto in seguito al lavoro svolto negli anni scorsi, con “sacrifici che Regione Puglia ha accettato e gestito a fatica, con il solo scopo di ridurne i danni. Oggi – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo – possiamo gestire più serenamente e senza tagli il dimensionamento, fermo restando il malcontento degli anni precedenti che ci hanno visto in prima linea contro il dimensionamento dettato dal Ministero. Abbiamo gestito in modo responsabile una decisione subita, ma che oggi ci fa stare più sereni”.

È noto che la riforma del dimensionamento scolastico, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto n. 127/2023, ha stabilito un contingente organico per i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi, distribuito equamente tra le Regioni in base a parametri predefiniti. Per la Regione Puglia, nell’anno scolastico 2026/27, si prevedeva un totale di 557 sedi scolastiche attivabili, in calo di 8 unità rispetto all’anno precedente, dove nell’anno scolastico 2025/26 sono attive 565 istituzioni.