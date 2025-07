(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 DdL Montagna, sottosegretario La Pietra, fatta chiarezza su individuazione dei valichi montani e zone di protezione speciale

“L’approvazione dell’emendamento del centrodestra, a firma Bruzzone, Cerreto, Nevi, Bergamini, Caretta, Almici e Pisano, che ringrazio per il loro lavoro e per l’impegno collegiale profuso da tutto il centrodestra sul tema dei valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione di avifauna, in linea con la direttiva uccelli, rappresenta un segnale positivo nel percorso di chiarezza normativa che il Parlamento sta affrontando. Con questo emendamento del centrodestra al DdL Montagna, diretta conseguenza del disegno di legge in materia di caccia, il cui iter è in corso al Senato, la normativa consentirà l’individuazione certa dei valichi montani e delle rispettive zone di protezione speciale, così da garantire l’attività venatoria e al contempo l’assoluto rispetto della fauna migratoria”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.