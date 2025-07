INAUGURAZIONE MOSTRA OGGI — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 Ancona, 2 luglio 2025

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER EVENTI “ARENA SUL MARE” AL PORTO ANTICO

La Polizia Locale ha emesso ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta nella zona del Porto antico nei pressi dell'Arena sul mare nei giorni 04, 05, 08, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2025. Questi i provvedimenti limitativi:

LUNGOMARE VANVITELLI tratto compreso tra P.zza Dante e l’area archeologica:

dalle 19,00 alle ore 01,00 del giorno successivo divieto di sosta e fermata su ambo i lati nel tratto compreso tra P.zza Dante e l’area archeologica;

dalle ore 19,00 alle ore 01,00 del giorno successivo interdizione della circolazione veicolare nel tratto compreso tra P.zza Dante e l’area archeologica.

Dalle ore 19,00 alle ore 01,00 del giorno successivo divieto di sosta e fermata nel tratto compreso tra il civico n.1 e l’impianto semaforico direzione Via della Loggia

rimozione del box Igenio dalla sua postazione dalle ore 08.00 del 04 luglio 2025 alle ore 08.00 del 09 luglio 2025 e dalle ore 08.00 del 18 luglio 2025 alle ore 08.00 del 01 agosto 2025;

Divieto di sosta e fermata per una lunghezza corrispondente a n. 2 stalli di sosta (box carico e scarico e stallo riservato ai taxi) all’altezza del palazzo RAI.

VIA DELLA LOGGIA:

Attivazione dell’impianto semaforico a correnti alternate:

dalle ore 19.00 del 04 luglio 2025 alle ore 01.00 del 05 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 05 luglio 2025 alle ore 01.00 del 06 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 08 luglio 2025 alle ore 01.00 del 09 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 18 luglio 2025 alle ore 01.00 del 19 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 19 luglio 2025 alle ore 01.00 del 20 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 20 luglio 2025 alle ore 01.00 del 21 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 23 luglio 2025 alle ore 01.00 del 24 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 24 luglio 2025 alle ore 01.00 del 25 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 25 luglio 2025 alle ore 01.00 del 26 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 26 luglio 2025 alle ore 01.00 del 27 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 29 luglio 2025 alle ore 01.00 del 30 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 30 luglio 2025 alle ore 01.00 del 31 luglio 2025

dalle ore 19.00 del 31 luglio 2025 alle ore 01.00 del 01 agosto 2025

LARGO DELLA DOGANA dalle ore 08.00 del 04 luglio 2025 alle ore 08.00 del 09 luglio 2025 e dalle ore 08.00 del 18 luglio 2025 alle ore 08.00 del 01 agosto 2025:

Divieto di sosta e fermata nella parte centrale della piazza per collocazione box Igenio.