Accordo tra AGEA, CAA e Ordine degli agronomi e forestali e collegi professionali

professionali*

*DEFINITA LA PROCEDURA PER LE CONSULENZE TECNICO-AGRONOMICHE*

*Uniformi, CONAF: “**È il frutto di** un anno di confronto fra tutte le

parti in causa. **Mi aspetto che sia solo il primo risultato di un modo

collettivo di lavorare e collaborare**.”*

Accolte le istanze del mondo ordinistico per garantire ai professionisti

l’accesso alla procedura di gestione delle consulenze tecnico-agronomiche

delle produzioni aziendali. La scorsa settimana, infatti, è stata

concordata la modifica dell’Allegato 1, ossia quel documento che disciplina

le attività di contenuto tecnico svolte dai liberi professionisti durante

il mandato di assistenza alle imprese agricole. Un documento che inquadra

la procedura di gestione delle consulenze e le modalità per presentare le

domande di accesso ai fondi gestiti da AGEA e dalle agenzie erogative

regionali.

“*Oggi celebriamo il risultato giunto dopo quasi un anno di lavoro del

tavolo tecnico permanente, avviato con la firma della** convenzione**

con l**’organismo

pagatore, in cui si sono definite **le procedure per l’affidamento delle

funzioni di controllo – di cui AGEA è titolare – ai professionisti e alle

associazioni di professionisti iscritti agli albi professionali*.” – *Mauro

Uniformi*, presidente del CONAF, a commento della riunione indetta da AGEA

con i rappresentanti dei principali CAA e degli ordini e dei collegi dei

liberi professionisti

Oltre che con AGEA e con l’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali, l’accordo è stato condiviso con i 5 CAA di coordinamento

nazionale, con il Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

(CNPAPAL) e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici

laureati (CNAAL).

“*Il ruolo di AGEA è stato decisivo nel far dialogare le parti,

riconoscendo il ruolo dei liberi professionisti** nell’attività di

consulenza e redazione e firma dei documenti tecnici**. *

*Mi aspetto che questo risultato sia solo il primo di un modo nuovo di

lavorare e collaborare, in cui si è** confermato il ruolo dell’istituzione

ordinistica come ente di riferimento nei rapporti istituzionali sia con

AGEA che con i CAA di coordinamento*.”, ha concluso *Mauro Uniformi*,

Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei

Dottori Forestali (CONAF)

*TAVOLO TECNICO PERMANENTE *

La collaborazione degli Ordini e dei Collegi è nata circa un anno fa con la

firma della convenzione tra AGEA, l’Ordine dei dottori agronomi e

forestali, CNPAPAL e CNAAL, che ha istituito un Tavolo Tecnico Permanente

per un costante confronto a supporto alle attività di AGEA.

