Cs. n.299 Per lavori allo svincolo della S.S. 115 istituito un restringimento della carreggiata di via Ettore Fieramosca

(AGENPARL) - Roma, 30 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 30 June 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.299

Per lavori allo svincolo della S.S. 115 istituito un

restringimento della carreggiata di via Ettore FieramoscaDalle ore 7:00 del 2 luglio 2025 alle ore 12:00 del 7 settembre 2025

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in prossimità dello svincolo stradale di accesso alla S.S. 115 in e da Bruscè/Cisternazzi (in uscita direzione Catania e in entrata direzione Modica/Siracusa), è stato disposto il restringimento della carreggiata di via Ettore Fieramosca.

Inoltre, sarà chiusa al traffico:

– la rampa di uscita dalla S.S. 115 per i veicoli provenienti da Modica;

– la rampa di ingresso alla S.S. 115 per i veicoli diretti verso Catania;

Tale chiusura interesserà lo svincolo situato al km 320+500 della S.S. 115.

I veicoli diretti verso Catania potranno accedere alla Statale 115 seguendo il seguente itinerario:

via Ettore Fieramosca, via Giovanni Antonio Cartia, cavalcavia Giovanni Pluchino SP 25, svincolo (Catania–Comiso).

Il Comando di Polizia Locale raccomanda agli utenti della strada la massima prudenza e invita a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco.

Giovanni Iacono