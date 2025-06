RAZZISMO DELLA POLIZIA ITALIANA, DREOSTO “RIPENSARE IL CONSIGLIO D’EUROPA”

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 *”AUMENTIAMO GLI STIPENDI AGLI AGENTI INVECE DI FORAGGIARE STRASBURGO”*

*Così il senatore della Lega Marco Dreosto in Aula al Consiglio d’Europa*

*L’esponente della Delegazione Parlamentare a muso duro dopo il report

sulla xenofobia delle forze nazionali*

“*Di fronte ad attacchi così gratuiti alle forze dell’ordine, è il caso di

valutare il senso stesso di questa istituzione. Forse è meglio destinare le

nostre risorse per incrementare gli stipendi degli agenti invece di pagare

chi li insulta*”. Il senatore friulano *Marco Dreosto *ha contestato

duramente il *Consiglio d’Europa che nei giorni scorsi aveva accusato di

razzismo le forze di polizia italiane*. Intervenuto direttamente a

Strasburgo come componente della delegazione

parlamentare al Consiglio, Dreosto ha ritenuto “*gravissimo* *il report

stilato da un’apposita commissione interna*”. “*Stiamo parlando di uomini e

donne che meritano il nostro rispetto perché ogni giorno mettono a

repentaglio la loro vita per la serenità di tutti, non di delinquenti

dediti alla xenofobia e alla discriminazione da bersagliare di offese*”, ha

detto l’esponente della Lega augurandosi una rapida marcia indietro da

Strasburgo.