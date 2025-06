Agenzia regionale 810.25 Giunta 27 giugno

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 *Giunta regionale, i provvedimenti del 27 giugno*

SVILUPPO ECONOMICO

Approvate le linee di indirizzo relative agli Avvisi “Pacchetti Integrati

di Agevolazione per micro e piccole imprese Taranto (MiniPIA Taranto)” e

“Programmi Integrati di Agevolazione Taranto (PIA Taranto)” rendendo

operativa l’Azione 2.6 del PN JTF Italia 2021–2027 – Piano territoriale di

Taranto, con variazione al bilancio annuale 2025 e pluriennale 2025-2027

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

Prorogata al 31 dicembre 2025 la durata in carica dei componenti della

Commissione Tecnica Regionale Farmaci al fine di assicurarne la continuità

delle attività.

PERSONALE

Disposta la proroga sino al 31 luglio 2025 degli incarichi di dirigente di

Sezione in scadenza al 30 giugno 2025. Gli incarichi di dirigente di

Servizio in scadenza saranno prorogati, invece, al 30 settembre 2025.