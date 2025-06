Agenzia regionale 810.25 Emiliano su crescita della Puglia anche nel 2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Emiliano: “Innovazione, produttività, persone: la Puglia prosegue il suo

cammino, con coraggio e visione”

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara:

“La Puglia continua a crescere anche nel 2024. Secondo il Rapporto Svimez

del 19 giugno e l’analisi di Bankitalia presentata ieri, il PIL pugliese

segna un +0,6% (+0,5% per Bankitalia) in linea con la media del Centro-Nord

e superiore al Nord-Est (-0,2%). Dopo anni di crescita spesso doppia

rispetto alla media nazionale, il 2024 rappresenta un fisiologico

rallentamento, ma non certo una battuta d’arresto.

Alcuni titoli parlano di “frenata” o di “peggior risultato del Sud”. La

realtà è diversa: la Puglia mantiene un ritmo positivo, confermato da un

+7% di crescita complessiva dal 2022–2024, superiore alla media del

Centro-Nord (+5,6%).

È vero, le sfide non mancano: la stagnazione del terziario, la minore

vivacità del comparto costruzioni, la drastica riduzione della produzione

ex Ilva, la crisi del settore automotive, e una minore incidenza degli

investimenti PNRR rispetto ad altre regioni. A queste si aggiunge un

elemento su cui anche il mondo imprenditoriale ha espresso preoccupazione:

il ritardo nell’assegnazione delle risorse FSC da parte del Governo

nazionale.

Come ha evidenziato anche Sergio Fontana, presidente di Confindustria

Puglia, i ritardi nell’assegnazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

hanno avuto ricadute negative su tutto il sistema delle imprese,

rallentando investimenti, programmazione e competitività del tessuto

produttivo regionale.

Ecco perché, oggi più che mai, serve una visione coesa e una risposta

strutturale, come quella già avviata dalla Regione Puglia:

• Con MiniPIA, oltre 500 domande in un anno, per 330 milioni di

investimenti, con una quota obbligatoria di innovazione che le imprese

hanno spesso superato.

• Con Trasformazioni, bando esaurito con 657 domande su innovazione delle

MPMI.

• Con i PIA (per PMI strutturate): quasi 200 domande, 1,3 miliardi di euro

di investimenti previsti, di cui oltre 300 milioni in ricerca e sviluppo.

• Con i Contratti di Programma: 300 milioni su 311 destinati a R&S.

• Oltre 24 milioni investiti nella formazione di alta specializzazione.

• Sostegno a startup e trasferimento tecnologico con Nidi, Tecnonidi,

Equity, oltre alla nascente piattaforma di Open Innovation e al prossimo

bando Pre-Seed.

• In arrivo anche il bando STEP, incentrato sulle tecnologie critiche UE.

Per affrontare la trasformazione dell’industria pugliese, cone particolare

riferimento al settore critico dell’auto, la Regione ha vinto una

assistenza tecnica europea (DG Regio – S3 CoP) per definire nuove

traiettorie tra automotive e aerospazio, con un dialogo strutturato che ha

coinvolto università, centri di ricerca, ITS, imprese e istituzioni.

Parallelamente, è attivo un Tavolo regionale di crisi per il settore, sotto

il coordinamento del SEPAC e con il supporto della Fondazione IPRES.

I dati sul mercato del lavoro rafforzano il quadro di una ripresa

qualitativa: nel I trimestre 2025, la Puglia ha registrato un +0,8% di

occupati (contro il +0,4% nazionale e il -0,54% del Mezzogiorno), con punte

di crescita nel terziario avanzato (+9,5%), costruzioni (+6,5%) e

commercio-turismo (+1,5%).

L’export tiene nonostante la congiuntura: -3% nel 2024, ma in tenuta nei

settori ad alto valore aggiunto come agroalimentare, macchinari,

farmaceutico, agricoltura.

Come ricordano Svimez, Bankitalia e lo stesso prof.Peragine di Uniba, serve

ora una riflessione più profonda su produttività e proseguire nel solco

della qualificazione degli investimenti privati in Ricerca, sviluppo e

innovazione. Solo così si può trasformare la crescita in sviluppo duraturo.

Infine, voglio ribadire quanto emerso nel rapporto di Bankitalia: la

perdita di capitale umano dal 2007 ad oggi ha inciso per 7 punti di PIL nel

Sud. Trattenere e attrarre talenti, creare condizioni favorevoli per i

giovani e per l’impresa, è una priorità assoluta.

La Puglia ha dimostrato di saper reagire. Ora, dobbiamo proseguire insieme:

istituzioni, imprese, università, cittadini. Con l’innovazione come motore,

la produttività come obiettivo e le persone al centro”.