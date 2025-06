(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 SICILY BY CAR ANNUNCIA L’APERTURA DEL NUOVO UFFICIO DI NOLO A PORTO

SbC continua la sua espansione internazionale aprendo un’ulteriore sede operativa

in Portogallo, a Porto, in un momento fortemente business oriented con

l’inaugurazione della stagione estiva

Palermo, 27 giugno 2025

Sicily by Car (SBC:IM), società italiana quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali

operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, facendo seguito a quanto

comunicato al mercato lo scorso 29 maggio, annuncia l’apertura della nuova sede operativa

di Porto, nel nord-ovest del Portogallo, da sabato 28 giugno.

La presenza a Porto segue l’apertura di Lisbona Downtown. L’ufficio, che ha sede nelle

immediate vicinanze dell’aeroporto Porto Francisco Sa Carneiro, (il secondo scalo del

Portogallo per numero di passeggeri, fonte ANA Soc. Gestione Aeroporti), conta su una

flotta di circa 250 vetture.

I clienti potranno contare su una disponibilità di nolo 7 giorni su 7 con orari di apertura dalle

h. 07:00 alle h. 23:00, oltre a un servizio di trasferimento gratuito da e per l’aeroporto.

L’apertura continua la strategia di sviluppo internazionale della compagnia che si appresta,

a breve, a sbarcare anche a Palma di Maiorca, altro importante sito del turismo iberico nel

periodo estivo.

Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: ”Con l’apertura

dell’ufficio Sicily by Car a Porto centriamo un altro obiettivo nella Penisola iberica, regione

centrale del nostro progetto di espansione con un focus privilegiato verso le mete ad alta

concentrazione turistica. La presenza internazionale dell’azienda continua ad affermarsi ed

a crescere.”

ABOUT SICILY BY CAR

a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della

flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e

presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire

una gestione efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le

informazioni commerciali e del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e

periodo.

SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del

servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore

Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran). La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in

Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia,

Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.

L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e

i Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per

la realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:

PARTNERSHIP commerciali con player locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti.