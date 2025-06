(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Piacenza, 27 giugno 2025

*Oggetto**: Sale studio di via Roma, chiusura nella mattina del 29 giugno*

Nella mattinata di domenica 29 giugno, resteranno chiuse al pubblico per un

evento concomitante le sale studio di via Roma, concesse in uso, dalla

parrocchia di San Pietro, ai frequentatori della Biblioteca Passerini Landi.

Gli spazi in questione accoglieranno gli utenti già nel pomeriggio del 29,

dalle 15 alle 18, nonché lunedì 30 giugno dalle 9 alle 12.

Osserverranno il normale funzionamento sino al primo fine settimana di

luglio, chiudendo per la pausa estiva da domenica 13 sino al 31 agosto.