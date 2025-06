(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Florovivaismo. Sottosegretario La Pietra, innovazione e ricerca in floricoltura fondamentali per vincere le sfide del mercato

“L’innovazione e la ricerca, con il supporto prezioso del Crea, sono strumenti fondamentali per favorire la crescita del comparto florovivaistico che, nelle imprese impegnate nel territorio di Pescia, ha uno dei suoi fulcri più importanti. Per far crescere il settore della floricoltura, il cui valore di produzione nel 2023 si è attestato su circa 2,7 miliardi di euro, occorre essere propositivi nell’approccio alle nuove opportunità, specie se provenienti da ambiti quali la cosmetica, che hanno tutte le carte in regola per rappresentare un volano economico e occupazionale importante. Il fatturato italiano del settore cosmetico, sempre relativo al 2023, è pari a 14,8 miliardi, in costante aumento e per la cosmetica naturale offre uno spazio di crescita importante, con i relativi sbocchi economici per l’agricoltura in generale e per il florovivaismo in particolare. È quindi fondamentale che le imprese, tramite appunto il supporto della scienza, si facciano trovare preparate per affrontare le sfide di un mercato sicuramente competitivo, ma che può e deve vedere protagonista la floricoltura e il florovivaismo italiani”.

È quanto ha dichiarato il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, intervenendo all’incontro istituzionale organizzato presso la sede del Crea, a Pescia, sul tema “Florovivaismo a Pescia, le sfide di oggi, le opportunità di domani. Filiera, Ricerca, Istituzioni e Territorio”.