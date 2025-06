Aun 27 giu 2025 (Pag 1)

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 *Approvato il bilancio 2024 della Società in house providing 3A – Parco

Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Fatturato in significativa crescita

e redditività in ulteriore miglioramento soddisfano le attese del piano

triennale*

(AUN) – Perugia, 27 giugno 2025 – L’Assemblea dei soci della società in

house providing 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria ha

approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, confermando la

solidità gestionale e il pieno rispetto degli obiettivi contenuti nel piano

triennale.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre approvato all’unanimità sia il

Piano annuale delle attività per l’anno in corso sia il documento

programmatico 2025-2027, di cui è parte integrante.

È stata formalizzata, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto consortile, la

nomina di Devis Cruciani ad Amministratore unico, che resterà in carica per

tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio 2027.

L’Amministratore unico uscente Dott. Marcello Serafini ha commentato con

soddisfazione: “Concludo il mandato con un sincero ringraziamento per

l’esperienza fatta così ricca e immersiva nel mondo Agricolo,

Agroalimentare e per aver avuto l’opportunità di potenziare la terza A di

Ambiente che al mio arrivo era ancora in uno stato embrionale. Questo ha

consentito di fortificare la mission aziendale e completare la giusta

integrazione con una realtà del comparto completamente cambiata nell’ultimo

decennio e che trova nella protezione dell’ambiente l’elemento trasversale

di intervento di tutte le politiche, non solo quelle strettamente del

settore primario.

Un grazie nei confronti dell’Amministrazione regionale sia precedente sia

attuale, per aver investito così tanto nel lavoro della propria società in

house. Un grazie sentito a tutti i soci per il continuo confronto e per il

proficuo lavoro collaborativo, alla struttura regionale dagli apicali ai

singoli funzionari che hanno accompagnato questo nostro percorso di

riorganizzazione. Mi preme moltissimo far sapere ad ogni dipendente e

collaboratore quanto prezioso sia stato il loro contributo alla

realizzazione dei risultati ottenuti”.

L’assessore regionale all’Agricoltura e Agroalimentare, Simona Meloni, ha

commentato:

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del bilancio e la nomina di

Devis Cruciani a nuovo Amministratore unico della società. Il Parco 3A è

una risorsa strategica per la Regione Umbria: rappresenta un supporto

tecnico fondamentale alla nostra programmazione e un punto di riferimento

per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari del

territorio. Siamo certi che, attraverso un lavoro condiviso, sarà possibile

rafforzare ulteriormente la funzione della società al servizio delle

imprese, dei cittadini e della sostenibilità.

A nome di tutti i soci – come rimarcato in seno all’Assemblea – desidero

esprimere un sentito ringraziamento all’Amministratore Serafini per la

competenza, la professionalità e la costante disponibilità al confronto che

hanno contraddistinto il suo operato. Il lavoro svolto in questi anni,

sempre improntato a trasparenza e spirito di collaborazione, ha contribuito

in modo significativo al raggiungimento di risultati solidi, come attestano

anche i dati di bilancio. Consideriamo strategico il rafforzamento

dell’area di supporto alla programmazione regionale, che rappresenta per

l’assessorato un punto di riferimento concreto e competente nel lavoro

quotidiano. Riteniamo inoltre molto stimolante il contributo offerto in

termini di proposta e innovazione per lo sviluppo di nuove funzioni a

servizio della comunità agricola. Infine, sottolineiamo il valore del

connubio tra produzioni agricole di qualità e promozione turistica, che

rende queste eccellenze strumenti autentici di narrazione e scoperta delle

tradizioni e delle unicità dei nostri territori”.

Soddisfazione è stata espressa anche dagli altri soci presenti, in

particolare da Antonino Ruggiano, presidente della Conferenza dei soci per

il Comune di Todi, e da Federico Sisti, delegato della Camera di Commercio

dell’Umbria. Tutti i soci hanno concluso con un augurio di buon lavoro al

nuovo Amministratore.

I dati approvati dall’Assemblea certificano una crescita costante e

lordo (EBITDA) ha raggiunto 283.106 euro, quasi raddoppiando il risultato

dell’anno precedente, mentre il reddito operativo (EBIT) si attesta a

136.581 euro, segnando un incremento importante rispetto ai 53.404 euro del

2023. Il risultato ante imposte (EBT) è pari a 145.461 euro e l’utile netto

d’esercizio si conferma a 143.713 euro, contro i 99.744 euro dell’anno

precedente.

Come previsto dall’articolo 30 dello Statuto sociale, l’utile verrà

destinato alla riserva legale e al reintegro del Fondo Consortile.