Agenzia regionale 806.25 ciliento_fact book 2025 aeroporti di puglia

Fact Book ICCSAI Transport and Sustainable Mobility 2025

Bari, 27 Giugno 2025

→ TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA

TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Traffico passeggeri in Europa

Il traffico passeggeri in Europa recupera nel 2024 i livelli prepandemia

Tema mancata

sostenibilità)

Europa a due velocità

crescita

quinquennio

(investimenti

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Traffico passeggeri in Europa

Passeggeri

(milioni)

1.064

1.134

1.202

1.280

1.278

1.202

1.231

1.306

1.310

1.325

1.384

1.456

1.549

1.660

1.749

1.801

1.433

1.682

1.817

+4,1%

+7,6%

+6,6%

+6,1%

+6,4%

-0,2%

-6,0%

+2,4%

+6,2%

+0,4%

+1,1%

+4,5%

+5,2%

+6,4%

+7,2%

+5,3%

+3,0%

-72,7%

+28,1%

+124,2%

+19,1%

+8,00%

Traffico passeggeri in Europa

Dinamiche di recupero differenziate

Recupero accelerato in Spagna, Italia e Portogallo, ma con tassi di crescita 2024 in riduzione. Effetto

positivo per i mercati a maggiore vocazione turistica

Germania, Francia e Olanda ancora sotto i livelli pre-Covid. Difficoltà dei mercati domestici tedeschi e

francesi, e ripresa lenta dei grandi hub europei

L’Italia si conferma il terzo mercato europeo, davanti alla Germania, e nel 2024 mostra la crescita più

elevata (+11,1%)

Paesi

Passeggeri

2024 (‘000)

Δ passeggeri

24/23(‘000)

24/23

Δ passeggeri

24/19(‘000)

24/19

Spagna

307.721

26.067

32.829

11,9%

Regno Unito

294.777

20.267

-1.523

-0,5%

Italia

217.919

21.736

11,1%

25.102

13,0%

Germania

203.462

13.835

-41.084

-16,8%

Francia

182.131

6.671

-7.290

-3,8%

Olanda

66.827

4.938

-4.880

-6,8%

Portogallo

65.661

2.577

9.166

16,2%

134.605

15.732

Totale

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Prospettive e sviluppi

Crescita in affievolimento nella seconda parte del 2024 e nella prima parte del 2025, specie per Regno

Unito, Germania, Olanda e Portogallo

L’Italia sempre meglio della media europea. Nel 4° trimestre 2024/1° trimestre 2025 è il mercato che

cresce maggiormente

Cresce l’incertezza per il 2025. Peggioramento del quadro economico e difficoltà sul lato della capacità

(ritardi consegne nuove aeromobili)

1° trim

2° trim

3° trim

4° trim

1° trim

2024 vs 23

2024 vs 23

2024 vs 23

2024 vs 23

2025 vs 24

Spagna

12.7%

10.0%

Regno Unito

10.6%

Italia

13.7%

12.3%

10.1%

Germania

13.0%

Francia

Olanda

17.4%

Portogallo

14.3%

13.5%

Totale

11.1%

Paese

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Accessibilità intercontinentale diretta

Presenza di voli intercontinentali diretti

dall’Italia nel 2024 sui livelli pre-Covid: vengono

offerte

tutte

prime

destinazioni

intercontinentali (19 delle prime 25)

Perdita di voli intercontinentali diretti verso le

destinazioni di “seconda fascia” dell’area

asiatica

Per l’Italia si perdono 2 collegamenti diretti verso i

primi

aeroporti

intercontinentali

dimensione, e 5 verso i primi 100

Differenza significativa sull’intensità dei

collegamenti anche se si riduce il gap con

Francia e Germania

Offerti in media circa il 32-35% dei posti

intercontinentali rispetto al Regno Unito, in

aumento dal 26% del 2023

Anno 2024

Nazione

Gran Bretagna

Francia

Germania

Olanda

Italia

Svizzera

Spagna

Danimarca

Finlandia

Anno 2024

Nazione

Gran Bretagna

Francia

Germania

Olanda

Italia

Svizzera

Spagna

Danimarca

Finlandia

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Copertura offerta verso i

maggiori aeroporti intercontinentali

(delta vs. 2019)

Primi 10 Primi 25 Primi 50 Primi 100

10 (0)

23 (-2)

40 (-4)

65 (-8)

10 (0)

22 (-1)

41 (-2)

62 (-6)

10 (1)

22 (-1)

38 (-1)

57 (-3)

9 (0)

21 (-1)

34 (-2)

51 (0)

10 (1)

19 (0)

31 (-2)

41 (-5)

7 (0)

15 (-1)

24 (-3)

36 (-4)

8 (0)

15 (-1)

27 (1)

38 (-1)

7 (1)

12 (0)

17 (-3)

22 (-4)

7 (0)

13 (-1)

16 (-4)

19 (-7)

Intensità posti offerti verso i maggiori

aeroporti intercontinentali

Primi 10 Primi 25 Primi 50 Primi 100

43.8%

45.6%

44.1%

49.9%

56.1%

58.1%

56.3%

58.1%

22.6%

25.5%

25.6%

26.7%

32.1%

32.5%

32.3%

34.9%

14.9%

15.8%

15.5%

16.7%

20.7%

23.1%

26.6%

34.7%

Traffico passeggeri negli aeroporti

Londra Heathrow recupera i livelli di

traffico pre-Covid

Difficoltà per i grandi hub continentali di

Parigi CDG, Amsterdam, Francoforte e

Monaco – in crisi il modello H&S europeo?

Roma Fiumicino supera Londra Gatwick

in 7° posizione, ed è l’aeroporto che

cresce maggiormente anche nel 2024

(+20,7%), primo anche per crescita

assoluta

Atene è l’aeroporto con

maggiore dal 2019, + 24,5%

Malpensa mantiene la 20° posizione, con

una crescita 2024 sostenuta

Il 76,6% degli aeroporti europei ha

registrato aumenti di traffico nel 2024

(valore più basso dal 2021)

crescita

Aeroporto

Passeggeri 2024

(‘000)

24/23

24/19

Londra Heathrow

83,885

Parigi Rossy/CDG

70,290

-7.7%

Amsterdam Schiphol

66,827

-6.8%

Madrid Barajas

66,148

Francoforte

61,561

-12.7%

Barcellona

55,000

10.3%

Roma Fiumicino

49,204

21.4%

13.0%

Londra Gatwick

43,257

-7.1%

Monaco F.J. Strauss

41,568

12.2%

-13.3%

10° Lisbona

35,092

12.6%

11° Dublino

34,614

12° Palma di Maiorca

33,294

12.0%

13° Parigi Orly

33,123

14° Atene Eleftherios

31,827

13.1%

24.5%

15° Vienna

31,720

16° Zurigo

31,149

-1.0%

17° Manchester

30,857

18° Copenhagen

29,866

11.7%

-1.1%

19° Londra Stansted

29,770

20° Milano Malpensa

28,910

10.9%

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Traffico passeggeri negli aeroporti italiani

Nel 2024, il mercato italiano cresce di

oltre l’11% rispetto al 2023, +13,5%

rispetto al pre-Covid

Tra i primi 25 aeroporti, solo Roma

Ciampino, Treviso, Lamezia Terme e

Genova sono sotto i livelli di traffico

passeggeri del 2019

La crescita 2024 e nei primi mesi del

2025 è spinta dai risultati di Roma

Fiumicino e Milano Malpensa

Tra gli aeroporti con più di 5 milioni di

passeggeri, Bari mostra la crescita più

alta dal 2019 (+31,2%), seguito da

Palermo, Catania e Bergamo

Crescita sostenuta nei primi mesi del

2025, con circa il 7,5%, ma in

attenuazione rispetto alla crescita

2024/23 (+ 11,1%)

Aeroporto

Roma Fiumicino

Milano Malpensa

Bergamo

Napoli

Catania

Venezia

Bologna

Milano Linate

Palermo

Cagliari

Torino

Olbia

Roma Ciampino

Verona

Firenze

Brindisi

Treviso

Lamezia Terme

Alghero

Genova

Trieste

Trapani

Pescara

Tot. Italia

Passeggeri

24/23

847.512 -2,9%

Δ% CAGR 4 mesi 4 mesi

24/19 24/19 25/24 25/19

13,0% 2,5%

0,2%* 0,0%

25,2% 4,6%

16,5% 3,1%

20,8% 3,8%

0,2% 0,0%

14,6% 2,8%

62,1%* 10,1%

27,1% 4,9%

31,2% 5,6%

3,0% 0,6%

8,7% 1,7%

18,8% 3,5%

30,4% 5,4%

-34,3% -8,1%

1,8% 0,4%

22,4% 4,1%

25,5% 4,6%

-6,3% -1,3%

-8,9% -1,8%

15,9% 3,0%

-13,1% -2,8%

68,5% 11,0%

161,4% 21,2%

20,5% 3,8%

13,5% 2,6%

8,5% 18,0%

12,7% 17,1%

-4,2% 24,4%

2,6% 16,7%

2,1% 27,2%

7,8% 14,5%

2,6% 21,4%

6,4% 29,9%

16,7% 39,1%

11,9% 9,3%

3,3% 12,5%

9,5% 19,8%

12,3% 34,5%

3,2% -30,5%

15,7% 14,0%

8,7% 31,2%

6,5% 25,7%

-8,5%

14,5% 6,7%

4,3% 27,3%

13,9% 8,4%

36,2% 94,7%

4,6% 62,3%

4,9% 10,5%

7,5% 17,8%

Dati Assaeroporti

La mobilità aerea tra realtà e desideri

TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA

→ TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Traffico merci in Europa (mgl tonn)

A livello europeo, il traffico merci ritorna a crescere dopo un biennio in contrazione, sui valori

massimi del 2021

Maggiori difficoltà per Francia, Lussemburgo (problemi Cargolux) e Olanda, che nel 2024 crescono meno

della media europea, e mostrano livelli di traffico merci sotto i valori del 2019

Dopo la Spagna, l’Italia è il mercato che cresce maggiormente nel 2024, superando i valori preCovid

Arresto della crescita nei primi mesi del 2025. Complesse dinamiche geopolitiche e incertezze legati

ai dazi

Traffico merci in Italia pari a quello spagnolo e circa ¼ di quello tedesco

Paese

Germania

Regno Unito

Francia

Belgio

Olanda

Spagna

Italia

Lussemburgo

Totale

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Merci

4.735

2.595

2.143

1.764

1.492

1.280

1.249

18.486

24/23

11,3%

11,3%

23,6%

15,2%

24/19

-4,4%

26,8%

-5,0%

19,8%

13,2%

-3,2%

+5,1%

Traffico merci in Italia (tonn)

Aeroporto

Cargo

24/23

24/19

% share 4 mesi 4 mesi

25/24 25/19

1° Milano Malpensa

731.641

31,0%

58,6%

-0,6%

36,6%

2° Roma Fiumicino

271.580

43,0%

39,6%

21,7%

-0,9%

38,3%

3° Venezia

61.597

30,1%

-3,7%

-8,6%

4° Bologna

56.371

10,5%

15,4%

-4,7%

5° Brescia

38.568

25,6%

-1,2%

32,2%

6° Bergamo

22.964

-80,7%

-80,3%

7° Roma Ciampino

14.537

-21,2%

-30,7%

-43,1%

8° Pisa

12.967

-0,3%

-1,1%

9° Napoli

9.467

-13,1%

-19,4%

-7,2%

-22,3%

10° Ancona

6.572

-5,8%

-6,4%

-0,3%

-9,1%

Quota di mercato di Malpensa in

ulteriore riduzione nel 2024 al

58,6%, rispetto al 65,3% del 2022.

Bassa concentrazione del settore

rispetto ad altri Paesi Europei

11° Catania

5.146

-21,9%

-10,5%

12,7%

-23,0%

12° Cagliari

4.023

-26,4%

-5,4%

13° Bari

2.319

-6,3%

-16,6%

-8,1%

14° Taranto-Grottaglie

2.216

29,5%

-70,8%

-66,9%

15° Milano Linate

2.123

-72,0%

-11,4%

-81,8%

Tra i principali 10 aeroporti, traffico

merci 2025 ancora al di sotto del

2019 per

Venezia,

Bergamo,

Ciampino, Napoli e Ancona

16° Lamezia Terme

1.773

43,0%

-16,7%

31,7%

17° Palermo

1.445

-15,1%

23,9%

33,1%

232,3%

18° Olbia

1.322

46,4%

1314,3%

64,3% 1052,0%

19° Genova

-34,8%

-69,3%

-87,6%

-91,7%

20° Verona

87,9%

-29,4%

47,0%

-71,7%

Totale

14,9%

13,2%

100,0%

-1,0%

13,0%

Dinamiche di settore merci solo in

parte correlate con il traffico

passeggeri

Forte crescita del comparto nel

2024, che supera i livelli 2019,

trainata dai risultati di Roma

Fiumicino e Venezia

La crescita si interrompe nel 2025,

anche per effetto delle turbolenze

geopolitiche

La mobilità aerea tra realtà e desideri

TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA

TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

→ CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Connettività Mondiale – cambiamento del ruolo degli hub

% traffico in connessione

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

Mondiale

Intra Nord America

Intra europeo

Europa-Nord America

Intra Cina e est Asia

 Trend di lungo periodo di riduzione dell’incidenza del traffico in connessione a livello mondiale, dal

20,3% del 2013 al 17,4% del 2024

 Effetto combinato dell’aumento della domanda, dell’evoluzione tecnologica degli aeromobili e del crescente livello

di congestionamento dei principali hub

 Graduale riduzione dell’importanza degli hub, in particolare sui mercati più maturi, come Europa e Stati

Uniti

 Impatto negativo sui livelli di connettività verso soprattutto le destinazioni secondarie non servibili ancora con voli

diretti

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Connettività Mondiale

 Livelli di connettività mondiale mediamente

ancora al di sotto dei livelli pre-Covid

 Si affermano gli aeroporti del Medio-Oriente e

della Turchia. Dubai e Istanbul raggiungono

la connettività di Parigi e Francoforte ai

vertici della graduatoria

 Tra i principali aeroporti europei solo Parigi

Charles De Gaulle e Roma Fiumicino hanno

recuperato la connettività mondiale del 2019.

Effetto negativo eventi geopolitici

 Fiumicino guadagna due posizioni nel ranking

mondiale

 Gli aeroporti americani si rafforzano nel 2024

Connettività mondiale – N° medio di voli per connettere gli aeroporti

Aeroporto

2019 Rank

Paris Charles De Gaulle

Dubai

Frankfurt

Atatur

John F. Kennedy

London Heathrow

Amsterdam-Schiphol

Los Angeles

Pearson

Roma Fiumicino

O’Hare

Incheon

Newark Liberty

Dallas/Ft. Worth

Munich F.J. Strauss

San Francisco

Madrid Barajas

Zurich

Pu Dong

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Connettività all’Europa

 La centralità misura i tempi medi di viaggio

partendo da un certo aeroporto per

raggiungere in giornata le destinazioni

europee, e comprende i tempi di volo e i

tempi di attesa negli scali intermedi in caso

di collegamenti indiretti

 Nessuno tra i principali aeroporti

europei ha raggiunto il livello del 2019 in

termini di numero di aeroporti

raggiungibili

 Solo gli aeroporti di Vienna, Roma

Fiumicino, Dublino e Stoccolma hanno

ridotto i tempi medi di connessione

rispetto al 2019

 Amsterdam resta al vertice della

graduatoria nonostante le limitazioni

introdotte e il lieve aumento dei tempi di

connessione

 Malpensa guadagna tre posizioni rispetto al

Tempi medi di connessione e numero di aeroporti raggiungibili in

giornata

Tempi connessione Numero aeroporti

(min.)

raggiungibili

Aeroporto

Amsterdam-Schiphol

Munich F.J. Strauss

Frankfurt

Paris Charles De Gaulle

Zurich

Copenhagen

London Heathrow

Vienna

Dusseldorf

London Gatwick

Barcelona

Brussels National

Roma Fiumicino

Hamburg

Prague-Ruzyne

Milano Malpensa

Dublin

Stockholm-Arlanda

London Stansted

La mobilità aerea tra realtà e desideri

-1.9%

-3.0%

-0.6%

-0.6%

-6.4%

-7.8%

-6.4%

-7.3%

-6.5%

-5.1%

-7.0%

-7.0%

-7.0%

-8.4%

-6.7%

-7.2%

-5.7%

-5.7%

-7.3%

-6.7%

-7.8%

-6.4%

-4.6%

-3.8%

Viaggi di A/R in giornata

 Prospettiva del viaggiatore business –

stress-test per la connettività europea

 Il numero medio di aeroporti raggiungibili

in giornata con viaggi di A/R è ancora

inferiore ai livelli del 2019.

 Peggioramento della connettività per il

viaggiatore business

 Tra gli aeroporti maggiori, l’unico scalo in

controtendenza è Roma Fiumicino in cui il

numero di aeroporti raggiungibili in giornata

con viaggi di A/R aumenta del 9,3% dal 2019

 La minore rilevanza del traffico in

connessione nei principali hub spiega

una parte del peggioramento

Tempi medi di connessione e numero di aeroporti raggiungibili in

giornata con viaggi di andata e ritorno

Tempi connessione

Numero aeroporti

A/R (min.)

raggiungibili A/R

Aeroporto

Frankfurt

Munich F.J. Strauss

Zurich

Paris Charles De Gaulle

Amsterdam-Schiphol

London Heathrow

Copenhagen

Vienna

Roma Fiumicino

Dusseldorf

Hamburg

Warsaw F.Chopin

Stockholm-Arlanda

Brussels National

Geneva-Cointrin

Madrid Barajas

Barcelona

London Gatwick

Stuttgart Echterdingen

La mobilità aerea tra realtà e desideri

-1.6%

-2.6%

-1.8%

-0.7%

-1.9%

-22.6%

-17.6%

-23.6%

-8.7%

-9.2%

-16.9%

-13.4%

-7.6%

-11.9%

-16.7%

-25.9%

-13.0%

-9.3%

-22.1%

-17.4%

-6.8%

-7.0%

-16.0%

-12.2%

TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA

TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

→ ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

I vettori europei

Vettore

(‘000)

Ryanair

197.100 8,5% 29,3%

Lufthansa group

131.300 7,2% -9,6%

Il gruppo Lufthansa nonostante la crescita del

2024, non ha ancora raggiunto il volume di

passeggeri pre-Covid

122.047 5,6%

Air France-KLM

Group

97.955 4,7% -6,0%

Anche Air France-KLM e easyJet sotto il

traffico del 2019

easyJet

91.077 7,0% -5,8%

wizz Air è la compagnia aerea maggiormente

cresciuta dal 2019 (+57,5%), con una crescita

2024 in attenuazione al 3,9%

wizz Air

62.687 3,9% 57,5%

SAS Group

25.190 6,4% -11,6% 79%

Norwegian

22.600 9,7% -37,6% 85%

ITA mostra la crescita maggiore del 2024,

con +21,3% rispetto al 2023, ma ancora

sotto i livelli di Alitalia del 2019

Jet2.com

19.495 12,6% 35,4%

ITA Airways*

18.000 21,3% -17,3%

Netta svolta per SAS con l’ingresso nel

gruppo Air France – KLM da metà 2024

Aegean Airlines

16.324 5,6%

Difficoltà nel recupero dei load factor

2019, specie per i principali vettori lowcost

TAP Portugal

16.108 1,6% -5,5%

Ryanair si conferma la principale

compagnia aerea in Europa con crescita

annuale dei passeggeri di oltre il 8.5%,

inferiore rispetto agli anni precedenti (tema

ritardi nelle consegne di nuovi aeromobili)

Load ∆ Load ∆ Load

∆ Pax ∆ Pax

Factor Factor Factor

24/23 24/19

2024 24/23 24/19

* Per gli anni precedenti al 2021, sono state considerate le statistiche di traffico di Alitalia

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Low-cost sul mercato domestico e europeo

Aumento delle quote di mercato delle

compagnie aeree tradizionali, nei Paesi

con la maggiore presenza di LCC come

Gran Bretagna, Spagna e Italia

In Italia la quota LCC è scesa di oltre 4.5

pp sul domestico e di 1.5 pp sul mercato

europeo

Quote LCC restano stabilmente superiori ai

livelli pre-Covid, specie in Italia, Francia e

Spagna. Si sono ridotte invece in Germania

e Olanda

Nel domestico tedesco il mercato LCC è

scomparso rispetto al 2019 – effetto

sostituzione di collegamenti di breve raggio

con l’alta velocità ferroviaria

Le quote LCC in Italia sono sopra la

media europea di circa 9 punti

percentuali (circa 17 punti sul domestico)

% posti (rotte

schedulate)

Mercato domestico

Gran Bretagna

Francia

Germania

Olanda

Italia

Spagna

Media Low cost

71,3%

19,4%

14,2%

41,1%

45,6%

35,4%

66,1%

17,5%

41,3%

44,1%

32,2%

65,1%

23,7%

57,5%

45,8%

38,1%

64,0%

26,1%

64,5%

47,8%

40,8%

59,7%

25,3%

58,6%

47,1%

38,7%

57,5%

24,3%

54,1%

46,6%

37,8%

Mercato europeo

(incluso domestico)

Gran Bretagna

Francia

Germania

Olanda

Italia

Spagna

Media Low cost

63,8%

33,7%

30,3%

38,3%

48,7%

64,9%

29,2%

29,9%

36,1%

48,1%

66,1%

32,9%

30,5%

37,5%

58,3%

65,4%

38,9%

27,3%

40,5%

62,8%

63,2%

39,5%

25,7%

38,8%

59,8%

63,1%

39,7%

26,1%

37,3%

58,3%

57,1% 56,4% 56,4% 60,1% 59,8% 60,2%

44,8% 45,2% 47,2% 50,0% 48,8% 49,0%

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Il mercato italiano

% posti (rotte

schedulate)

Mercato domestico

Ryanair

ITA Airways/Alitalia*

Aeroitalia

easyJet

Volotea

Wizzair

Tot. Low cost

15.3% 19.0% 22.9% 28.2% 31.0% 31.1% 31.4% 29.8% 30.0% 29.5% 37.1% 44.1% 44.9% 43.9%

45.1% 45.7% 46.0% 42.4% 42.1% 43.0% 41.1% 41.8% 41.8% 36.4% 25.8% 23.7% 29.3% 30.7%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 4.2% 7.9%

6.4% 7.5% 9.7% 8.7% 8.3% 7.6% 7.8% 8.8% 9.6% 9.7% 9.9% 9.9% 8.5% 7.4%

0.0% 0.5% 2.3% 2.7% 3.9% 5.0% 5.2% 5.8% 6.5% 8.9% 9.2% 8.1% 4.8% 4.3%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 2.6%

27.9% 31.3% 34.0% 41.3% 43.6% 41.0% 41.2% 40.4% 41.1% 41.3% 57.5% 64.5% 58.6% 54.1%

Mercato Italia –Europa (incluso domestico)

Ryanair

ITA Airways/Alitalia*

easyJet

Wizzair

Vueling

Aeroitalia

Volotea

Lufthansa

Tot. Low cost

20.5% 22.6% 24.2% 26.5% 27.6% 27.7% 28.5% 27.6% 28.3% 30.3% 37.5% 39.5% 38.9% 38.3%

30.8% 29.6% 27.3% 25.1% 23.7% 23.0% 22.1% 22.2% 21.7% 22.3% 16.9% 13.3% 15.2% 15.5%

9.1% 10.5% 11.9% 11.7% 12.2% 11.7% 12.1% 12.9% 13.1% 11.1% 10.1% 11.9% 11.4% 10.7%

0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 3.2% 6.5% 7.3% 5.4% 5.3%

2.2% 2.5% 2.6% 4.8% 6.3% 5.8% 5.4% 5.5% 5.5% 5.5% 8.9% 10.2% 5.6% 4.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 3.3%

0.0% 0.4% 1.3% 1.6% 2.2% 2.6% 2.7% 3.1% 3.4% 4.9% 5.8% 4.5% 3.0% 2.9%

5.7% 4.9% 4.7% 4.1% 3.9% 3.7% 3.5% 3.6% 3.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1%

39.2% 42.4% 43.9% 48.7% 50.8% 49.6% 49.4% 47.6% 48.7% 48.1% 58.3% 62.8% 59.8% 58.3%

Ryanair si conferma il “vettore nazionale”. Maggiore dinamicità nell’allocazione

della capacità esistente

Stabilizzazione dell’offerta di ITA e crescita di Aeroitalia

La mobilità aerea tra realtà e desideri

* L’offerta di ITA Airways

viene aggregata a quella

di Alitalia dal 15 ottobre

Presenza di compagnie aeree negli aeroporti italiani

Stabile la quota dell’offerta di ITA Airways in

Roma Fiumicino al 27,1% nel 2024

Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia si

confermano

aeroporti

offerta

maggiormente diversificata

Quota % posti offerti negli aeroporti italiani con più

compagnie presenti – Anno 2024

Rank Aeroporto

Primo

Vettore

vett.

1o-3°

Roma Fiumicino

ITA Airways

27.1% 49.7%

Milano Malpensa

easyJet

25.0% 47.7%

Venezia Marco Polo

Ryanair

23.0% 41.1%

Ryanair resta il principale vettore in 15 dei 20

aeroporti a maggiore presenza di compagnie

aeree (erano 9 su 20 nel 2019), in 9 dei quali

con una % dei posti offerti superiore al 50%

Napoli Capodichino

Ryanair

29.4% 62.9%

Bologna G. Marconi

Ryanair

50.5% 61.4%

Catania Fontanarossa

Ryanair

41.0% 64.9%

Olbia Costa Smeralda

easyJet

25.2% 69.0%

ITA Airways si conferma il vettore di riferimento in

Linate

Bergamo Orio Al Serio

Ryanair

79.1% 88.3%

Bari Palese

Ryanair

55.1% 75.8%

Verona

Ryanair

32.0% 63.7%

Palermo Punta Raisi

Ryanair

51.0% 76.3%

Pisa Galilei

Ryanair

69.9% 86.5%

Milano Linate

ITA Airways

59.0% 74.0%

Cagliari Elmas

Ryanair

54.2% 84.9%

Torino

Ryanair

50.5% 70.7%

Firenze Peretola

Vueling

23.8% 49.8%

Brindisi Casale

Ryanair

58.6% 87.7%

Lamezia T. S Eufemia

Ryanair

54.6% 87.6%

Genova C. Colombo

Ryanair

40.7% 74.5%

Ancona Falconara

Ryanair

29.9% 63.6%

easyJet resta il vettore di riferimento a Malpensa

e Olbia

Vueling si mantiene primo vettore a Firenze

La mobilità aerea tra realtà e desideri

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI

CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

→ STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Strutture proprietarie

La quota pubblica negli aeroporti europei è inferiore rispetto al 2019, e scende sotto il 50% nel

2024 (quota ponderata sui passeggeri)

Nel 2024 la vendita della quota di Genova posseduta da AdR, acquisita dalla Camera di Commercio di

Genova e ricerca di un partner industriale.

Nel 2025 l’avvio del processo di privatizzazione dell’aeroporto di Catania e la vendita di F2i della

partecipazione nell’aeroporto di Bologna

Società di

gestione in

Italia – 2024

Pubblico

Misto

Media

47,8%

Media ponderata

sui passeggeri

38,1%

Privato

Società di

gestione in

Europa – 2024

Pubblico

Misto

Privato

23,4%

28,0%

Media

52,2%

42,6%

21,6%

39,2%

Media ponderata

sui passeggeri

49,5%

47,6%

Maggiori vettori europei già privatizzati da tempo

Presenza dell’azionista pubblico significativa in Turkish Airlines con il 49,1%, in SAS con il 26,4% in

riduzione per l’acquisizione di partecipazioni da parte del gruppo Air France-KLM, e in Air France-KLM

con il 37,1%

Vendita del 40% di ITA Airways a Lufthansa, con prospettive di una graduale ulteriore integrazione

La mobilità aerea tra realtà e desideri

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA

TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI

CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI

STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI

→ CONCLUSIONI

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Conclusioni/1

A livello europeo il recupero dei passeggeri pre-Covid avviene nel 2024. Cinque anni di mancata

crescita. Europa a due velocità

Recupero accelerato per il mercato italiano passeggeri, che insieme a Spagna e Portogallo, traina

la crescita. L’Italia è il mercato che cresce maggiormente nel 2024 (+11,1%). La crescita continua anche

nel 2025, sebbene a ritmi ridotti

Maggiori difficoltà per Germania, Francia e Olanda, che sono ancora sotto i livelli pre-Covid in

termini di passeggeri. Cambiamento di paradigma nei rispettivi mercati domestici e difficoltà di ripresa dei

grandi hub europei

Cambiamento del ruolo degli hub, con decisa riduzione dell’incidenza del traffico in connessione,

soprattutto nei mercati più maturi. Perdita di rilevanza degli hub europei continentali in termini di

connettività mondiale

Migliora la mobilità intercontinentale diretta dall’Italia verso le principali destinazioni mondiali, che

nel 2024 riduce il gap specialmente nei confronti degli altri grandi mercati europei (Regno Unito, Germania

e Francia). Maggiori difficoltà nei collegamenti intercontinentali verso gli aeroporti di seconda

fascia

Qualità del network intra-europeo resta al di sotto del 2019 in termini di frequenze e connessioni

negli aeroporti intermedi. Maggiori penalizzazioni per il mercato business con A/R in giornata

La mobilità aerea tra realtà e desideri

Conclusioni/2

In Italia, il traffico passeggeri 2024 è trainato dalla crescita di Roma Fiumicino, primo per

crescita assoluta anche a livello europeo

La crescita del traffico passeggeri continua anche nel 2025, sebbene a ritmi meno sostenuti.

Pesano le incertezze economiche e i ritardi delle consegne di nuovi aeromobili

Tra i principali aeroporti, Bari mostra la crescita passeggeri più alta dal 2019 al 2024 (+31,2%), e

anche nei primi mesi del 2025 (16,7% fino ad aprile vs 2024)

ITA Airways, anche per il 2024, mostra il tasso di crescita più elevato tra le principali compagnie

aeree europee, +21,3%

Mercato low-cost in ulteriore riduzione in Italia ma sempre su livelli molto elevati (al 58,3% nei

collegamenti europei, e al 54,1% nel mercato domestico). Restano low-cost i vettori di riferimento in

18 dei 20 principali aeroporti italiani

Ripresa del traffico merci europeo nel 2024 dopo 2 anni di calo. L’Italia cresce più della media

europea, sospinta dai risultati di Roma Fiumicino. Concentrazione del mercato italiano in riduzione

Prospettive merci incerte sul 2025 per turbolenze geopolitiche e politiche dazi

La mobilità aerea tra realtà e desideri