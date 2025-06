(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 A Ca’ Foscari la presentazione dei progetti di startup del Nord-Est

Sviluppati grazie a iNEST, trasformeranno la ricerca scientifica in soluzioni concrete per il territorio. Tre di questi premiati da una giuria di investitori

Venezia, 27 giugno 2025

Ieri pomeriggio, al campus San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari Venezia, l’innovazione triveneta è salita sul palco: 11 progetti di startup, insieme ad altri 3 progetti in una fase più precoce, sono stati presentati a una platea di investitori, acceleratori, istituti finanziari e aziende, in occasione del nuovo Demo Day del Consorzio iNEST. Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali del Prof. Antonio Marcomini, Prorettore vicario con delega ai Rapporti con il territorio di Ca’ Foscari, e della Prof.ssa Anna Comacchio, Direttrice della Venice School of Management.

Tre tra le iniziative imprenditoriali presentate – SYNARGY, Algae Scope e SIPEOM – si sono distinte per solidità e potenziale di sviluppo, ottenendo un riconoscimento da una giuria composta da esponenti di alcuni acceleratori e società di investimento di rilievo: CDP Venture Partners, Indaco Venture Partners Sgr, Invitalia, MITO Technology, VeniSIA.

L’evento rappresenta il culmine della Cross-Cutting Activity 1, una delle iniziative trasversali promosse da iNEST, giunta al suo secondo ciclo. All’interno delle università e degli enti di ricerca aderenti al Consorzio sono state selezionate startup pre-seed e idee imprenditoriali dall’elevato contenuto scientifico e tecnologico, nate dal mondo della ricerca. Le più promettenti sono state accompagnate in un programma di accelerazione intensivo, della durata di sei mesi, finalizzato alla validazione del modello di business. Ora questi progetti sono pronti a cercare nuovi partner e risorse per crescere e affrontare il mercato.

“Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che il trasferimento tecnologico non è solo possibile, ma può diventare uno dei principali motori di sviluppo per il nostro territorio. La qualità delle idee emerse e il livello di maturità raggiunto in soli sei mesi sono una testimonianza concreta del potenziale che esiste nei nostri atenei” ha dichiarato il Prof. Carlo Bagnoli, docente di Ca’ Foscari e Program Leader della Cross-Cutting Activity 1.

Durante il Demo Day è stato inoltre presentato iNEST2Impact, il progetto che raccoglierà l’eredità di iNEST nel periodo successivo alla conclusione del PNRR. Ne ha fornito una panoramica il Prof. Franco Bonollo, docente dell’Università di Padova e Presidente del Consorzio: “iNEST si è rivelata una esperienza di successo nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR. È quindi giusto e doveroso dare continuità a questa iniziativa, sviluppando iNEST2Impact, un network sinergico e collaborativo tra gli atenei del Nord-Est in grado di sostenere lo sviluppo del territorio. iNEST2Impact troverà il suo fondamento nell’approccio Research-Driven Innovation: innovazione guidata dalla ricerca e realizzata in sinergia con le imprese e gli enti territoriali.”

Il Consorzio iNEST, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha l’obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale nel Nord-Est. Ne fanno parte la Libera Università di Bolzano, l’Università di Trento, l’Università di Udine, l’Università Iuav di Venezia, l’Università di Padova, l’Università Ca’ Foscari Venezia, l’Università di Verona, l’Università di Trieste e la SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.

La Cross-Cutting Activity 1 di iNEST, Support to the generation and the development of start-ups and spin-offs, si pone l’obiettivo di far nascere e sviluppare startup e spin-off dalle idee innovative che emergono da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici e dalle startup pre-seed dei nove atenei del Consorzio. Questa attività ha ricevuto un finanziamento pari a 4 milioni di euro.