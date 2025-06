(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Celebrata a Roma la Giornata delle Forze Armate azerbaigiane

Il 25 giugno, in occasione del 26 giugno – Giornata delle Forze Armate della Repubblica dell’Azerbaigian, si è tenuto un ricevimento presso l’Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia.

Alla cerimonia hanno partecipato ambasciatori di diversi Paesi, addetti militari, ufficiali, diplomatici e connazionali residenti in Italia.

Inizialmente, sono stati eseguiti gli inni nazionali dell’Azerbaigian e dell’Italia.

Ha poi preso la parola l’Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, che ha ricordato come la Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, la prima repubblica parlamentare democratica dell’Oriente musulmano, sia stata proclamata 107 anni fa, il 28 maggio 1918, e che il primo corpo d’armata regolare azerbaigiano è stato creato il 26 giugno di quell’anno.

S.E. Aslanov ha affermato che, quando l’Azerbaigian ha riconquistato l’indipendenza il 18 ottobre 1991, nei primi anni, ha dovuto affrontare l’aggressione militare dell’Armenia, che ha portato all’occupazione del 20% del territorio. Il ritorno al potere del Leader Nazionale dell’Azerbaigian Heydar Aliyev nel 1993 ha segnato una svolta decisiva.

È stato sottolineato che, dopo quasi 30 anni, sotto la guida del Presidente Ilham Aliyev, l’Azerbaigian ha ripristinato la propria integrità territoriale e sovranità, in conformità con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La vittoria non è stata facile: è il risultato di unità, sacrificio, leadership strategica e volontà nazionale.

L’Azerbaigian sta lavorando attivamente per garantire una pace duratura nel Caucaso meridionale, un ambiente in via di sviluppo, prospero e cooperativo. Una pace basata sulla giustizia, sulla sovranità e sul rispetto reciproco porterà uno sviluppo sostenibile non solo all’Azerbaigian, ma anche a tutti i Paesi limitrofi.

Citata inoltre la cooperazione reciprocamente vantaggiosa con la NATO, il contributo del Paese alla pace e alla sicurezza internazionale, e come l’Azerbaigian sia riconosciuto partner affidabile dell’Alleanza. L’Italia è stata uno dei primi Stati a riconoscere la Repubblica Democratica dell’Azerbaigian dopo la sua fondazione nel 1918 e a stabilire una presenza diplomatica e militare a Baku.

Il Capitano di Secondo Rango Ruslan Khaliyev, è intervenuto, osservando che la Giornata delle Forze Armate non è solo il giorno della fondazione dell’Esercito nazionale, ma anche un orgoglioso promemoria del coraggio, dell’impegno e dell’unità che caratterizzano le Forze Armate.

Il ricevimento è stato impreziosito da piatti della cucina italiana e azerbaigiana, che hanno deliziato gli ospiti.