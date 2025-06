Aun 26 giu 2025 (pag 5)

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 *Approvati 1,5 milioni di euro per il progetto Impact Umbria 2, assessore

Barcaioli: “Percorsi inclusivi e sostenibili per i migranti”*

(aun) – Perugia, 26 giugno 025 – La Regione Umbria investe

sull’integrazione con un nuovo progetto che punta a rafforzare la

partecipazione dei migranti alla vita delle comunità locali. La Giunta

regionale ha infatti approvato il finanziamento di Impact Umbria 2 –

Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul

territorio, un’iniziativa sostenuta dal Fondo asilo, migrazione e

euro. I fondi sono stati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione, che ha

riconosciuto il valore della proposta presentata dalla Regione.

Capofila del progetto è proprio la Regione Umbria, che lo ha costruito

insieme a una rete di soggetti del Terzo Settore selezionati tramite avviso

pubblico quali Anci Umbria, A.s.a.d., C.i.d.i.s, Consorzio Abn, C.s.c.

Credito senza confini, Frontiera lavoro e Tamat.

“Questo progetto conferma una visione che parte dai territori per

affrontare in maniera strutturale ed efficace i temi dell’integrazione. Un

investimento pubblico che riconosce il ruolo delle comunità locali come

motore di coesione” sottolinea l’assessore regionale al Welfare Fabio

Barcaioli.

Le azioni previste riguardano in particolare tre ambiti, il miglioramento

del coordinamento tra i vari livelli istituzionali, il riconoscimento e la

valorizzazione delle competenze personali dei migranti, e il sostegno

concreto alla loro partecipazione civica e al loro inserimento nel mondo

del lavoro. Con Impact Umbria 2, la Regione rinnova il proprio impegno per

politiche di integrazione solide, fondate sulla collaborazione, l’ascolto e

la responsabilità condivisa tra istituzioni e società civile.