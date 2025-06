[acspro] [CRUmbria-News] “Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Parere positivo della Terza commissione, a maggioranza e con osservazioni,

sul regolamento predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini. Contrari FdI e

FI: “Non recepite le richieste avanzate durante le audizioni e testo non

condiviso con opposizioni”

(Acs) Perugia, 26 giugno 2025 – La Terza commissione dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria ha approvato, a maggioranza e con osservazioni, il

regolamento predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini e relativo alla legge

regionale n.11/2024 “Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e

tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni

storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica”. Voto favorevole

dei consiglieri regionali Pd, M5S, Avs e Ud-Pp. Contrari FI e FdI, con

Eleonora Pace (FdI) che ha motivato il no all’atto: “Il testo delle

osservazioni non è stato condiviso con le opposizioni e non recepisce le

richieste avanzate dalle associazioni durante le audizioni”.

Le osservazioni allegate al parere chiedono alla Giunta di integrare in due

punti il criterio per la concessione dei contributi regionali: “Al

riferimento esclusivo alla prevalente localizzazione dell’evento nei centri

storici aggiungerne uno ai siti di particolare rilevanza storico-culturale;

rispetto alla valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla comunità

locale di riferimento inserire un richiamo specifico alla valorizzazione dei

prodotti enogastronomici legati alla tradizione locale e al periodo storico

cui si riferisce la manifestazione”. MP/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80429