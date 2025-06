(ACON) ENTI LOCALI. MARTINES: SERVE CORAGGIO SU NODO SEGRETARI COMUNALI

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 (ACON) Trieste, 26 giu – “L’interesse generale dei Comuni di

garantire la piena operativit? per dare servizi ai cittadini deve

prevalere su quello di parti professionali. Il nodo sui segretari

deve essere sciolto anche affrontando con coraggio le resistenze

che ci sono”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco

Martines (Pd) replicando alla risposta che oggi la Giunta

regionale ha dato all’interrogazione attraverso la quale chiedeva

“per quanto ancora rimarr? sospeso nel 2022 l’iter di riforma

della figura dei segretari comunali?”.

“Le difficolt? dei Comuni sono ormai note da tempo e in una

situazione non facile, soprattutto dal punto di vista del

personale carente, ? importante che una figura di riferimento

come il segretario comunale possa garantire la sua presenza in

maniera adeguata. Invece, attualmente i segretari titolari in

regione dovrebbero essere 58 (con nuovi imminenti inserimenti si

arriver? a 62) e che gli stessi coprono solo circa 130 Comuni,

con il risultato che in tantissimi piccoli Comuni la presenza del

segretario ? limitata a poche ore al mese”, ricorda Martines.

Ebbene, continua, “chi fa le leggi deve avere il coraggio di

forzare situazioni di stallo create in questo caso da una

categoria professionale, proprio perch? prevalga un interesse

collettivo. Nonostante la contrariet? degli interessati,

difficolt? espressa in sede delle Autonomie locali e dell’Anci, ?

bene che si sblocchi l’iter della legge e che si dia una spinta

alla regionalizzazione dell’albo dei segretari comunali”.

ACON/COM/fa

261257 GIU 25