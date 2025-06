(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

La Segretario Generale dell’IILA in visita in Costa Rica. Incontri istituzionali e cooperazione culturale al centro della missione. 24 giugno 2025

Intensa agenda di incontri a San José, per la Segretario Generale dell’IILA, Antonella Cavallari, in missione in Costa Rica per partecipare alla cerimonia di presentazione degli affreschi del teatro nazionale restaurati con la collaborazione di esperti IILA grazie ad un finanziamento della cooperazione italiana.

Prima della cerimonia la Segretario Generale è stata ricevuta dal Ministro ad interim degli Affari Esteri, Alejandro Solano, in assenza del titolare Arnoldo André Tinoco, e successivamente ha avuto una intensa e proficua riunione di lavoro con la Vice Ministra, Lydia Peralta Cordero assistita dai suoi più stretti collaboratori. L’occasione ha permesso di illustrare lo stato di avanzamento delle iniziative IILA in corso nel paese e di acquisire elementi sulle attuali priorità di governo. Tre i settori in cui si sta lavorando sia con risorse italiane che europee: giustizia e sicurezza, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. In particolare gli interlocutori hanno espresso gratitudine e apprezzamento per la collaborazione con le importanti istituzioni italiane che stanno contribuendo alla formazione degli organismi costaricensi preposti alla lotta al crimine organizzato (DIA, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).