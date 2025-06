CS COURMAYEUR – ESTATE 2025 ALLA BIBLIOTECA DI COURMAYEUR: UN VIAGGIO TRA PAROLE, MUSICA, NATURA E PENSIERO – Programma eventi

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 COMUNICATO STAMPA

ESTATE 2025 ALLA BIBLIOTECA DI COURMAYEUR: UN VIAGGIO TRA

PAROLE, MUSICA, NATURA E PENSIERO

Courmayeur, 25 giugno 2025

La Biblioteca di Courmayeur si prepara a dare il via a un’estate ricca di stimoli culturali e incontri

sorprendenti con un calendario eventi che, da luglio ad agosto, animerà il territorio con oltre venti

appuntamenti pensati per un pubblico ampio, curioso e intergenerazionale. Un vero e proprio

festival diffuso tra libri, arte, filosofia, musica e natura, in cui la parola diventa protagonista in tutte

le sue forme.

Letteratura, musica e pensiero critico sono i fili conduttori di un programma che spazia dalle

presentazioni d’autore alla lettura ad alta voce, dai reading concerti agli incontri filosofici all’aria

aperta. Le Proposte di lettura porteranno a Courmayeur firme come Enrico Camanni, Igor Sibaldi,

Luca Fontana, Simonetta Chiarugi, Gianluca Strata e Tiziana Busato Soprana, in dialogo con

moderatori e lettori in un clima di confronto diretto e conviviale.

Non mancano esperienze immersive e multisensoriali come l’Ensembles Belliners, Don Giovanni

raccontato in un’ora, il reading musicale dedicato a Stravinsky, i laboratori di voce e scrittura

creativa per grandi e piccoli, i brunch filosofici nei parchi del paese e gli appuntamenti in quota con

Skyway Monte Bianco, tra cui un concerto a 432 Hz e un laboratorio di acquerello botanico.

Ampio spazio anche alla dimensione del paesaggio e dell’immaginazione, con visite guidate alla

scoperta del centro storico, esperienze nella natura e percorsi narrativi rivolti ai ragazzi. Da

segnalare la prima edizione della Staffetta di Lettura in omaggio ad Antonio Tabucchi, un evento

collettivo che celebra la forza unificante delle storie e della lettura condivisa.

L’estate 2025 della Biblioteca di Courmayeur si conferma così come una rassegna che intreccia

saperi, emozioni e luoghi, offrendo un’occasione per vivere la cultura in modo accessibile,

coinvolgente e profondamente connesso al territorio.

PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2025

Se non diversamente specificato per Info e Prenotazioni:

Venerdì 18 Luglio 2025 ore 21.15 – Biblioteca di Courmayeur

Proposte di lettura: “Il galateo per gli scettici e gli sbadati”, incontro con Tiziana Busato Soprana,

esperta in business etiquette e relazioni internazionali e autrice dei libri “Fashion Fork e Fork in

Paris”. Conduce i dialoghi Anna Fosson, autrice del libro “L’essenziale del cerimoniale”. Table setting

a cura di Catelier. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Sabato 19 Luglio 2025 ore 17.00 – Centro storico

Alla ricerca del Castello perduto. Visita guidata alla ricerca dei luoghi storici del centro di

Courmayeur. A cura di Stella Bertarione, archeologa e autrice del libro “Castelli da fiaba in Valle

d’Aosta tra realtà e fantasia” (Musumeci/Tipografia Valdostana). Posti limitati, prenotazione

obbligatoria.

Giovedì 24 Luglio 2025 ore 21.15 – Biblioteca di Courmayeur

SWINGING STRAVINSKY. Reading musicale con Biagio Bagini (narrazione e spazzole), Federica

Cerizza (pianoforte) e Alfredo Ferrario (clarinetto). Durante la Prima guerra mondiale, Stravinsky

introduce il jazz nella musica classica con L’Histoire du Soldat, anticipando l’Ebony Concerto, scritto

anni dopo per Benny Goodman. Tratto dal romanzo omonimo di Biagio Bagini (Oligo Ed. 2022). A

seguire bicchierata con gli Artisti. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Sabato 26 luglio 2025 – dalle 9.30 alle 12.30 – Parco Abbé J.M. Henry, Plan Gorret.

Viaggio al centro della Natura – Attività esperienziale in natura e scrittura creativa. Laboratorio per

genitori e figli tra giochi in natura, esplorazioni sensoriali e narrazione creativa. Presso il Parco Abbé

J.M. Henry. Per bambini dagli 8 ai 13 anni di età. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Martedì 29 Luglio 2025 ore 11.00 – Parco Bollino

Brunch Philò al Parco Bollino – Il Respiro. Un’occasione per dialogare in modo profondo e leggero,

seduti tra panchine e prato, guidati da Paola Saporiti. Un incontro aperto a tutti, adulti e ragazzi,

nello stile di ascolto e dialogo del Cafè Philò. Tema: IL RESPIRO. Da infilare nello zaino: i pensieri e

un “brunch al sacco”. In caso di pioggia, l’evento si terrà in biblioteca. A cura di Paola Saporiti. Posti

limitati si consiglia la prenotazione.

Giovedì 31 luglio 2025 – ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Enrico Camanni, scrittore e alpinista, presenta “La bandita. Un mistero per Nanni Settembrini”

(Mondadori). La guida alpina pattuglia le valli attorno al Monte Bianco per scovare “la bandita”, una

giovane infermiera fuggita dopo aver pugnalato il primario. Ma nulla è come sembra. Nell’ambito

della rassegna letteraria Grandi Storie, a cura di Francesca Parravicini. A seguire breve aperitivo con

l’Autore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Venerdì 1° Agosto 2025 dalle 20.30 alle 23.00 – Biblioteca di Courmayeur

Workshop “A voce alta” con Amina Magi e Nicole Vignola. La nostra voce è pensiero e movimento,

è un ponte verso gli altri. Prepariamoci alla Maratona di lettura – Staffetta letteraria, prima edizione

Estate 2025. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Lunedì 4 Agosto 2025 ore 18.00 – Parco Bollino

L’Ensemble Belliners racconta il Don Giovanni. Spettacolo-concerto ideato dall’Ensemble Belliners,

composto da un quartetto d’archi con oboe, che proporrà, nella quiete atmosfera del Parco Bollino,

i momenti musicali più significativi dell’opera di W. A. Mozart. Il tutto sarà accompagnato da una

narrazione vivace delle avventure del celebre Don Giovanni, personaggio carismatico e

provocatorio, che sfida le regole sociali inseguendo il piacere, fino a pagare il prezzo delle proprie

scelte. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Martedì 5 Agosto 2025 ore 16.30 – Pavillon di Skyway

Leggere ai Ragazzi in 3 Dimensioni – Il Futuro ad Alta Voce. Un’esperienza immersiva di lettura ad

alta voce per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni, con un attore in presenza e suoni 3D in cuffia. Nella

cornice suggestiva dei prati di alta quota del Pavillon di Courmayeur, alla prima stazione di Skyway

Monte Bianco, i giovani partecipanti saranno coinvolti in un ascolto che stimola immaginazione ed

emozioni, proiettandoli al centro della narrazione. A cura di Fondazione AIDA. Posti limitati,

prenotazione obbligatoria.

Mercoledì 6 Agosto 2025 ore 11.00 – Parco Bollino

Brunch Philò al Parco Bollino – Il Rischio. Un’occasione per dialogare in modo profondo e leggero,

seduti tra panchine e prato, guidati da Paola Saporiti. Un incontro aperto a tutti, adulti e ragazzi,

nello stile di ascolto e dialogo del Cafè Philò. Tema: IL RISCHIO. Da infilare nello zaino: i pensieri e

un “brunch al sacco”. In caso di pioggia, l’evento si terrà in biblioteca. A cura di Paola Saporiti. Posti

limitati si consiglia la prenotazione.

Giovedì 7 Agosto 2025 ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Proposte di lettura: “Bulbomania. Scienza e pratica del bulbo” (Gribaudo) di Simonetta Chiarugi e

Christian Shejbal. Conduce i dialoghi Isabella Vanacore Falco dal Giardino Alpino Saussurea. A

seguire breve aperitivo con l’Autore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. In collaborazione con

Skyway Monte Bianco.

Venerdì 8 Agosto 2025 ore 10.00 – Skyway Monte Bianco

Laboratorio di acquerello in quota di Simonetta Chiarugi (AboutGarden). Simonetta Chiarugi vi

accompagna in un’esperienza tra arte e natura: un laboratorio di acquerello botanico ai piedi del

Monte Bianco. Un’occasione per osservare da vicino fiori e piante alpine, imparare le basi

dell’illustrazione botanica ad acquerello e riscoprire la lentezza dello sguardo attraverso il disegno.

Venerdì 8 Agosto 2025 ore 21.15 – Biblioteca di Courmayeur

Infusi di Lettura speciale Ernest Hemingway. Reading Concerto sulla vita dello scrittore americano

simbolo del Novecento, tra guerre, passioni e grandi romanzi. A cura di Amina Magi, con letture di

Marco Ansaldo tratte da Addio alle Armi, Per chi suona la campana e Il vecchio e il mare.

Accompagnamento musicale di Mauro Majore, che con il suo sax e la sua voce ci condurrà nelle

atmosfere jazz care a Hemingway. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. A seguire bicchierata

con gli artisti.

Martedì 12 Agosto 2025 ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Proposte di lettura “Courmayeur: sviluppo o imperialismo turistico?” (Echos Edizioni) di Gianluca

Strata. In dialogo con Giulio Ernesti, architetto, urbanista e professore di urbanistica presso lo IAVUniversità di Venezia. A seguire breve aperitivo con l’Autore. Posti limitati, prenotazione

obbligatoria.

Mercoledì 13 Agosto 2025 dalle 15.00 alle 18.30 – Biblioteca di Courmayeur

Workshop “A voce alta” con Amina Magi e Nicole Vignola. La nostra voce è pensiero e movimento,

è un ponte verso gli altri. Prepariamoci alla Maratona di lettura – Staffetta letteraria, prima edizione

Estate 2025. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Giovedì 14 Agosto 2025 ore 17.00 – Piazza Petigax

Staffetta di Lettura – Estate 2025. Una maratona di lettura ad alta voce dedicata ad Antonio

Tabucchi, dove residenti, villeggianti e utenti della biblioteca si alterneranno come in una vera

staffetta, passando il testimone tra parole ed emozioni. Le voci dei partecipanti saranno

accompagnate da delicate atmosfere musicali. A guidare e accompagnare i lettori, con letture e

consigli, Amina Magi e Nicole Vignola. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Sabato 16 Agosto 2025 ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Proposte di lettura “Tornare a esplorare” (Rizzoli) di Luca Fontana, fotografo e guida escursionistica

ambientale. Uno sguardo su un modo più consapevole e autentico di vivere la natura e la montagna.

A seguire breve aperitivo con l’Autore. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Venerdì 22 Agosto 2025 ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Proposte di lettura “Come non essere stupidi. Esercizi di anticonformismo” (Mondadori) di Igor

Sibaldi. Dialoga con l’autore la conduttrice Katia Berruquier. A seguire breve aperitivo con l’Autore.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria (entro il 19 agosto 2025).

Venerdì 29 agosto 2025 – ore 14.30 – Pavillon di Skyway

Concerto immersivo del pianista e biologo Emiliano Toso: il pubblico potrà sperimentare sul proprio

corpo i sorprendenti effetti della musica a 432 Hz, la frequenza dell’universo. Nell’ambito della

rassegna letteraria Grandi Storie, a cura di Francesca Parravicini, in collaborazione con Skyway

Monte Bianco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Venerdì 29 agosto 2025 – ore 18.00 – Biblioteca di Courmayeur

Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista, presenta “In armonia” (Mondadori): un viaggio alla

scoperta della relazione tra il mondo silenzioso delle nostre cellule e la musica, e di come questo

incontro influenzi la nostra mente e il nostro benessere. Nell’ambito della rassegna letteraria Grandi

Storie, a cura di Francesca Parravicini. A seguire breve aperitivo con l’Autore. Posti limitati,

prenotazione obbligatoria.