(ACON) GOVERNO FVG. POLESELLO (FP): RIBADITA LINEA POLITICA MAGGIORANZA

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 (ACON) Trieste, 25 giu – “Gli interventi dei consiglieri di

Minoranza mirano a denigrare l’operato di questo governo, anche

con dichiarazioni inesatte e dati non corrispondenti alla realt?.

Peccato che non solo i numeri di questa Regione, in termini

economici-finanziari ed occupazionali, siano assolutamente

positivi e battano ogni record storico, ma anche l’apprezzamento

dei cittadini si riconfermi costantemente”.

Lo afferma in una nota il consigliere Simone Polesello (Fp) in

occasione della discussione in Aula della mozione di rilancio del

governo della Giunta Fedriga.

“Nonostante il momento di dibattito interno alla Maggioranza

delle ultime settimane – continua Polesello – il nostro lavoro

non si ? mai fermato, cosi come non ? mai venuto meno il rispetto

del ruolo istituzionale che siamo stati chiamati ad assolvere”.

“Dopo questi primi due anni di mandato – prosegue il consigliere

– si era semplicemente reso necessario un confronto costruttivo

tra le varie forze politiche sui principali punti programmatici,

al fine di garantire un miglior prosieguo della legislatura.

Questa mozione non ha certamente la pretesa di presentarsi come

un nuovo programma di governo ma, nell’aggiornare lo stesso,

ribadisce la linea politica su cui si fonder? la seconda parte di

questa legislatura”.

Conclude Polesello: “Con questo documento dunque, che rafforza la

coesione della coalizione, l’intera squadra di governo riconferma

la propria volont? di procedere compatta per un miglior prossimo

lavoro”.

ACON/COM/fa

251704 GIU 25