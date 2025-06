(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Si sono concluse le attività di educazione alla legalità della Polizia Municipale nelle scuole cittadine

Il resoconto degli incontri formativi

Livorno, 24 giugno 2025 – Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 la Polizia Municipale ha svolto la consueta attività di educazione alla legalità che ha interessato le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Sono stati effettuati 21 incontri di educazione stradale con il progetto “A spasso sicuri in città con la Polizia Municipale” – destinato agli alunni delle scuole di infanzia e primarie – e 8 incontri di educazione alla legalità con il progetto “Prendiamoci cura della città” a tematica ambientale, indirizzato alle scuole primarie che hanno coinvolto circa 725 studenti.

Gli incontri formativi, cui ha partecipato personale della Polizia Municipale appositamente formato – 34 agenti “educatori stradali” – sono stati realizzati utilizzando supporti informatici, proiettando in classe schede interattive – slides – relative alla segnaletica stradale, alle principali norme che regolano la circolazione, al corretto uso dei dispositivi di sicurezza – casco e cinture – oltre che relative alle principali cause di incidenti stradali ed al corretto comportamento da tenere in ambiente urbano, in particolare nei parchi cittadini.

Il contenuto delle slides varia naturalmente in relazione all’età dei ragazzi, sono pertanto state predisposte lezioni tipo, per scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

Notevoli sono stati l’interesse e la partecipazione dimostrata dagli alunni e alunne coinvolti nei progetti di educazione alla legalità.

Nel corso degli incontri che hanno coinvolti i “più piccoli” inoltre sono state effettuate delle uscite a piedi nelle strade limitrofe degli istituti scolastici per consentire ai bambini e alle bambine di “toccare con mano” le problematiche create dal non rispetto delle norme del codice della strada, soprattutto a discapito dell’utenza debole, e dai comportamenti irrispettosi della cosa pubblica.

Sono inoltre state realizzate 8 giornate formative nelle piazze e parchi cittadini e nel corso della Settimana Velica con l’utilizzo dell’aula mobile per la sicurezza urbana e stradale.

Gli strumenti multimediali presenti all’interno del veicolo permettono infatti, tramite la proiezione di schede interattive e di filmati, di diffondere la cultura del rispetto delle regole anche al di fuori dell’ambito strettamente scolastico.

La Polizia Municipale ha inoltre collaborato con la Prefettura di Livorno effettuando 5 incontri di educazione stradale che hanno coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

—