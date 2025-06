(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Nato. Marasà (Resp. Esteri Sinistra Italiana – Avs): la legittimazione

degli attacchi illegali di Netanyahu e Trump, e l’aumento della spesa

militare al 5% pericoloso e immorale. Avremmo bisogno di una difesa

europea per fare finalmente a meno della Nato

Inizia oggi il vertice Nato all’Aia e molte cose sembrano, come

d’abitudine, già scritte. Tra queste la più o meno silenziosa

legittimazione degli attacchi illegali di Trump e Netanyahu all’Iran, e

l’impegno degli europei ad aumentare la spesa militare al 5% del PIL. Del

resto l’Unione Europea aveva già fatto dei passi in questa direzione e i

potenziali 800 miliardi del programma ReArm (ora Readiness 2030) in fondo

questo sono: un aiuto ad armare eserciti nazionali in obbedienza ad un

impegno NATO che diventa via via più gravoso. Tutto questo non è solo

profondamente pericoloso e immorale ma, dal punto di vista europeo, manca

totalmente di una visione strategica e autonoma.

Lo scrive su Facebook il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio

Marasà.

Mentre di autonomia avremmo proprio bisogno – prosegue l’esponente di Avs –

per svolgere con autorevolezza un ruolo per ricostruire quel

multilateralismo ormai frantumato assieme alla legalità internazionale. Ma

per fare questo serve anche una difesa europea, che vuol dire l’esatto

opposto di quello che stanno facendo: razionalizzazione della spesa, un

coordinamento operativo che riduca lo spazio delle catene di comando

nazionali, un vero controllo democratico e magari una politica estera

comune. Ma soprattutto la possibilità concreta di rimettere in discussione

le alleanze militari esistenti.

La verità è – conclude Marasà – che avremmo bisogno di una difesa europea

per fare finalmente a meno della Nato.

Lo rende noto l’ufficio stampa – Bruxelles/Roma, 24 giugno 2025

Federica Mameli

Ufficio Stampa

Sinistra Italiana – Direzione Nazionale

Corso Rinascimento, 69 – 00186 Roma