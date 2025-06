Aun 24 giu 2025 (Pag 1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Tue 24 June 2025 *L'Umbria ha la sua prima orchestra territoriale: per Proietti e Bori,

“orgoglio e soddisfazione per il riconoscimento di un grande volano

culturale”*

(aun) – Perugia, 24 giugno 2025 – La regione Umbria celebra un traguardo

storico per il proprio panorama culturale: l’Orchestra Filarmonica Umbra

Vittorio Calamani è stata ufficialmente riconosciuta come orchestra

territoriale all’interno del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del

ministero della Cultura. Un risultato che ha portato alle dichiarazioni

congiunte della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e del

vicepresidente con delega alla Cultura, Tommaso Bori, che esprimono grande

soddisfazione e orgoglio per questo importante successo.

“Siamo orgogliosi per il risultato ottenuto dalla nostra prima orchestra

territoriale” – ha affermato la presidente Stefania Proietti, che ha voluto

congratularsi con l’associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani,

la direttrice artistica Anna Leonardi e tutti i giovani talenti che hanno

reso possibile questo traguardo.

La presidente Proietti ha sottolineato che questo successo è “frutto di

impegno, tenacia e lavoro di squadra”, elementi fondamentali per

raggiungere qualsiasi obiettivo professionale ambizioso. “Questa nuova fase

di sviluppo – ha aggiunto – permetterà all’orchestra di rappresentare

l’Umbria nel panorama artistico nazionale e internazionale, valorizzando

l’offerta culturale del territorio e diventando un punto di riferimento per

l’innovazione e la promozione di nuovi talenti”.

“Soddisfazione per il riconoscimento, che abbiamo fortemente voluto e che

segna un momento storico per la nostra regione”, è stata espressa dal

vicepresidente con delega alla Cultura, Tommaso Bori, per il quale

“l’Orchestra Filarmonica Umbra Vittorio Calamani è ora ufficialmente una

‘nota alta’ del panorama musicale italiano, e questo riconoscimento è un

segno concreto della nostra volontà di investire nella cultura e di

rafforzare il legame tra l’arte e la comunità”.

Bori ha inoltre evidenziato come “avere un’orchestra professionale stabile

nella regione sia una grande opportunità che ci apre alla realtà musicale

di livello nazionale. Questo arricchirà l’offerta culturale e valorizzerà

ulteriormente i giovani talenti locali”.

Il vicepresidente ha anche sottolineato che “questo traguardo è

un’opportunità di rilievo per le altre realtà musicali del territorio, con

le quali l’orchestra potrà certamente collaborare per una valorizzazione

reciproca. A tal fine – ha aggiunto – ribadiamo l’impegno della Regione a

sostenere con determinazione questo progetto, affinché rimanga una risorsa

al servizio della comunità e di tutti coloro che amano la musica”.