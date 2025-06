(ARC) Idroelettrico: Scoccimarro, condivisione riparto canoni interregionali

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Trieste, 24 giu – "Un incontro utile ad avviare un confronto

con i Comuni e le Comunit? di montagna del nostro territorio per

delineare i criteri di ripartizione dei canoni idroelettrici

interregionali. L’obiettivo condiviso emerso, sulla base

dell’intesa in corso di sottoscrizione con il Veneto, ? di

trovare le soluzioni pi? efficaci per garantire che dalla

ricchezza della risorsa naturale si generi anche ricchezza per i

cittadini, grazie ai migliori servizi delle Amministrazioni

comunali e sovracomunali”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

Fabio Scoccimarro, a margine dell’incontro odierno relativo al

riparto dei fondi derivanti dalle concessioni degli impianti

idroelettrici interregionali. Cinque i Comuni del Friuli Venezia

Giulia coinvolti (Sappada, Erto e Casso, Cimolais, Caneva e

Sacile), nelle cui aree insistono le derivazioni delle centrali

Enel Green Power di Caneva e Livenza.

L’assessore ha reso noto che “verranno prossimamente

calendarizzati ulteriori incontri con i Comuni interessati con

l’intento di definire, nell’ottimo spirito di collaborazione in

essere con la Regione, delle soluzioni operative allineate alle

specifiche esigenze delle comunit? locali”.

