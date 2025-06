(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Martedì 24 giugno 2025

Alba – nuova raccolta differenziata: partita il 23 giugno, l’Amministrazione ringrazia per l’importante collaborazione e confronto

Cittadini, amministratori di condominio e titolari di utenze non domestiche stanno dimostrando grande collaborazione

Il 23 giugno ad Alba è partito il rispetto del regolamento per la raccolta rifiuti che prevede l’utilizzo del sacco conforme bianco con striscia rossa, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini, gli amministratori di condominio e i titolari delle utenze non domestiche per l’importante collaborazione che stanno dimostrando.

Fin dai primi giorni gli operatori stanno registrando un ulteriore aumento della raccolta di carta e plastica.

Nell’ultima settimana è anche sensibilmente aumentato il numero di utenti dell’ecosportello. Più di 8.000 utenze si sono recate in Via Vivaro 2 per ritirare il proprio kit di sacchi per la spazzatura.

La raccolta dell’indifferenziato prosegue il venerdì per il centro abitato (cosiddetta Zona A) e sabato per le aree esterne e le frazioni (zone A1 – A2 e Corso Barolo).

Per ulteriori informazioni, consultare il calendario sul sito http://www.verdegufo.it o sul sito http://www.comune.alba.cn.it/.

