condotta insieme all’Ana

San Pietro al Natisone, 24 giu – “Abbiamo la responsabilit? di

essere all’altezza delle generazioni che ci hanno consegnato il

testimone del governo. E sono convinto che i giovani di oggi, a

loro volta, siano pronti a raccoglierlo, se offriamo loro le

giuste occasioni per confrontarsi e costruire insieme il futuro.

In questo senso, i campi estivi della Protezione civile e Ana

sono un utile strumento messo a loro disposizione per crescere e

comprendere le necessit? della collettivit?”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Protezione civile

Riccardo Riccardi intervenendo oggi nella sala consiliare di San

Pietro al Natisone alla presentazione dei “Campus estivi 2025”,

iniziativa formativa rivolta ai ragazzi e promossa in

collaborazione tra la Protezione civile regionale e

l’Associazione Nazionale Alpini. L’attivit?, che si svolger? in

due turni dal 19 al 26 luglio e dal 2 al 9 agosto, consente di

conoscere il mondo del volontariato e della Protezione civile,

con attivit? pratiche e teoriche che spaziano dal primo soccorso

alle tecniche di intervento in caso di calamit?, come

l’antincendio boschivo e l’attivit? idrogeologica.

L’assessore, nel suo intervento, ha evidenziato come le

trasformazioni sociali, la crisi demografica e i mutamenti

culturali impongano una nuova responsabilit? educativa da parte

delle istituzioni e dei corpi intermedi. “Le tensioni che

attraversano il nostro tempo sono radicalmente diverse da quelle

che abbiamo vissuto noi. Per questo – ha spiegato Riccardi – il

nostro compito ? adattare gli strumenti della formazione e della

partecipazione alle nuove esigenze, per formare in modo corretto

le nuove classi dirigenti”.

Secondo l’assessore, attivit? come i campus estivi rappresentano

un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio della

Protezione civile e trasferirlo alle giovani generazioni. “Non

possiamo limitarci – ha sottolineato Riccardi – a constatare che

il mondo ? cambiato. Dobbiamo investire in questi momenti di

esercitazione, formazione e lavoro di squadra, che sono una

garanzia perch? i ragazzi diventino cittadini consapevoli”.

