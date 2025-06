(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Trieste, 24 giu – “Questa celebrazione ? un momento importante

per riaffermare il ruolo fondamentale svolto dalle Fiamme gialle

che, grazie a una molteplicit? di attivit? e operazioni, assicura

ai nostri cittadini e alle nostre imprese quella sicurezza

economica e finanziaria fondamentale per lo sviluppo del Friuli

Venezia Giulia”.

Lo ha affermato questa mattina a Trieste l’assessore alla

Sicurezza Pierpaolo Roberti nel corso della cerimonia per i 251

anni della fondazione della Guardia di Finanza.

“Come Amministrazione regionale stiamo collaborando in modo

costante e con grande convinzione con le diverse articolazioni

delle forze dell’ordine. L’ultimo capitolo di questa stretta

alleanza – ha ricordato Roberti – si ? concretizzato lo scorso

anno con la legge di assestamento che ha visto l’investimento di

risorse significative a favore dei Carabinieri, della Polizia e

proprio della Guardia di Finanza per il miglioramento della

logistica e per l’acquisto di strumenti e di nuove tecnologie

necessarie al contrasto dell’illegalit?”.

“Il Friuli Venezia Giulia ? un territorio che presenta tassi di

evasione, corruzione e criminalit? pi? bassi rispetto altre aree

del nostro Paese – ha sottolineato l’assessore -. Questo ci deve

spingere a innalzare i livelli di attenzione e a cogliere anche

il pi? piccolo segnale per evitare che questi fenomeni finiscano

per radicarsi e diventare strutturali”.

“In questa azione di prevenzione – ha aggiunto l’esponente della

Giunta Fedriga – le Fiamme gialle sono assolutamente

determinanti. Nel caso, per esempio, delle infiltrazioni mafiose

i segnali di allarme sono costituiti proprio dai reati di natura

prevalentemente finanziaria che sono tra le finalit? principali

della Guardia di Finanza”.

“Siamo inoltre pronti a perfezionare lo scambio continuo di

informazioni, sulla base di protocolli specifici che abbiamo gi?

sottoscritto, per ottenere – ha precisato Roberti – la massima

condivisione di dati che permetta un maggior controllo del nostro

territorio”.

Nel corso della cerimonia ? emerso che la Guardia di Finanza ha

effettuato nel 2024 in tutto il Friuli Venezia Giulia 30mila

interventi, ha messo in campo 5mila pattuglie dedicate al

controllo del territorio, ha registrato 63mila turni di vigilanza

di carattere doganale e ha realizzato oltre 180 missioni soccorso

in montagna.

Le Fiamme gialle, inoltre, hanno scoperto oltre 1100 posizioni

lavorative irregolari e 260 evasori totali, portando a termine

sequestri del valore complessivo di circa 130 milioni di euro.

