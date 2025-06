(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 NATO, M5S: SAREMO ALL’AIA PER DIRE NO A RIARMO

Roma, 19 giugno – “Domani in coincidenza con il summit della Nato che si terrà all’Aia, saremo anche noi nella città olandese dire no al folle aumento delle spese militari che i capi di Stato e di governo dell’Alleanza vogliono imporre ai nostri popoli, contro la loro volontà e contro i loro interessi. Sì perché questo riarmo senza precedenti è economicamente insostenibile e geopoliticamente pericoloso: renderà le nostre società più povere e insicure perché da una parte sottrarrà risorse a sanità, istruzione e welfare e dall’altra, con il mix tra paradosso della sicurezza e ritorno a politiche di potenza nazionali, aumenterà il rischio di nuove guerre. La storia insegna che la sicurezza non poggia sulla forza delle armi, ma sul coraggio di una politica che costruisce dialogo, distensione e cooperazione. Quella politica che oggi manca drammaticamente in Italia e in tutta Europa, ma che noi combattiamo per mantenere viva nella convinzione che sia l’unica strada per costruire la pace. Domani all’Aia avremo un primo confronto politico con i leader di altri quindici partiti europei per porre le basi di un coordinamento europeo contro il riarmo”.

Lo affermano i membri della delegazione del M5S che sarà all’Aia: il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, i capigruppo delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato Francesco Silvestri, Marco Pellegrini e Bruno Marton, e il capogruppo M5S della Commissione Politiche Ue della Camera, Filippo Scerra e la senatrice Gisella Naturale.

