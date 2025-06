(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Comunicato stampa

Ercolano, arrivano tre nuovi parcheggi in città, interventi per risolvere una criticità storica. Buonajuto: “Una svolta attesa da anni, lasciamo alla città un’eredità concreta di sviluppo e vivibilità”

Sono in fase di completamento le procedure che daranno il via ai lavori per la realizzazione di tre nuove aree parcheggio all’interno del Comune di Ercolano, un passo decisivo verso la soluzione di un tema molto sentito dai cittadini. L’Amministrazione guidata dal sindaco Ciro Buonajuto ha avviato tre importanti interventi che contribuiranno in maniera concreta a migliorare la mobilità urbana, sostenere lo sviluppo turistico ed economico e garantire più servizi per i residenti.

Le nuove aree parcheggio sorgeranno in Piazza Pugliano, Piazza Trieste e Via Bordiga.