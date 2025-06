(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 23 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

CARINI: CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO,

UN ARRESTO E 4 DENUNCE.

I Carabinieri della Compagnia di Carini, con il supporto della Compagnia Intervento Operativo del

12° Reggimento Sicilia e del Personale specializzato Enel, hanno condotto un servizio straordinario

di controllo del territorio rinnovando il proprio impegno quotidiano nella tutela della sicurezza

pubblica, attraverso una presenza costante e capillare sul luogo.

Durante l’attività è stato arrestato un uomo di 52 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai

servizi sociali, in seguito ad un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che ha disposto la

sospensione del beneficio.

Nell’ambito dello stesso servizio, sono state denunciate 4 persone tra i 39 e i 63 anni, per furto

aggravato di energia elettrica, le verifiche sono state condotte in alloggi di edilizia residenziale

pubblica.

Inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura un 30enne quale assuntore.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 23 mezzi e 37 persone, con l’accertamento di 3

violazioni del Codice della strada per un importo di 5431 euro.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.