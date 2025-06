(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Canale degli Stombi, partono i lavori di disinsabbiamento:

da oggi interdetta alla navigazione.

Il Sindaco Gianpaolo Iacobini, con propria ordinanza, ha disposto il divieto di navigazione su tutto il Canale degli Stombi a partire da lunedì 23 giugno 2025 e fino al completamento delle operazioni di dragaggio.

La decisione fa seguito alla richiesta urgente fatta pervenire dall’Associazione Laghi di Sibari visto l’aumento dei livelli della sabbia sui fondali del Canale i quali mettono a rischio l’effettiva navigabilità da parte delle imbarcazioni anche con pescaggio più basso. Dalla missiva di AssoLaghi, infatti, si evince la necessità impellente di un intervento di dragaggio nei pressi della foce del Canale dello Stombi per impedirne l’ostruzione completa dai banchi di sabbia.

Motivo per cui il primo cittadino ha vergato l’atto con quale si impedisce la navigazione alle imbarcazioni e, allo stesso tempo, dà il via libera alle operazioni di disinsabbiamento.

Il Comune di Cassano All’Ionio, infatti, è l’Ente titolare della programmazione ed esecuzione di tutte le attività e degli interventi correlati alla qualifica di via navigabile attribuita al Canale degli Stombi con la Legge Regionale del 3 agosto 2018 e, proprio all’Ente sibarita, in ragione della legislazione citata, spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari affinché il Canale degli Stombi sia navigabile.

Oltre al divieto di navigazione, l’ordinanza dispone anche il divieto di balneazione permanente per 200 metri rispetto alla sinistra idraulica, essendo già interdetto per 150 metri rispetto alla destra idraulica del Canale degli Stombi visti i necessari lavori da eseguirsi.

Come di consueto, al completamento dell’intervento, verrà data notizia della ripresa della navigabilità.

Comune di Cassano All’Ionio

23 Giugno 2025