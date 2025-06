[acspro] [CRUmbria-News] “Migliorare e favorire l’accesso nelle sedi della Regione alle persone con disabilità”

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 La Prima commissione approva una proposta di risoluzione che impegna la

Giunta sulle iniziative da mettere in campo. Prosegue anche l’esame della

proposta di deliberazione sul Programma della Commissione europea 2025.

(Acs) Perugia, 23 giugno 2025 – La Prima commissione dell’Assemblea

legislativa dell’Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha approvato

all’unanimità la proposta di risoluzione ‘Iniziative volte a migliorare

e favorire l’accesso presso le sedi istituzionali della Regione alle persone

con disabilità’. Inoltre i commissari hanno proseguito l’esame della

proposta di deliberazione sul ‘Programma di lavoro annuale della

Commissione europea 2025’.

La proposta di risoluzione ‘Iniziative volte a migliorare e favorire

l’accesso presso le sedi istituzionali della Regione alle persone con

disabilità’ impegna l’Esecutivo regionale “a realizzare una verifica

tecnica approfondita sullo stato di accessibilità delle sedi istituzionali

della Giunta al fine di individuare eventuali barriere architettoniche

presenti e poter definire conseguentemente un piano di interventi prioritari

per la loro eliminazione, in conformità con i requisiti minimi di

accessibilità previsti dalla legge; a svolgere azione di sensibilizzazione

verso gli enti locali per la più diffusa adozione dei piani di eliminazione

delle barriere architettoniche e la conseguente rimozione delle barriere

architettoniche presenti sul territorio; a tenere conto in ogni atto relativo

al bilancio generale della Regione Umbria e dell’Assemblea legislativa

della necessità di individuare le risorse necessarie al superamento delle

barriere architettoniche, al fine di garantire l’accessibilità universale,

migliorare la qualità della vita dei cittadini, degli utenti e del personale

di servizio con disabilità e di assicurare la conformità delle sedi

istituzionali della Regione ai requisiti minimi di accessibilità richiesti

dalla legge”. La proposta di risoluzione nasce dagli emendamenti al

Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2025-2027 approvati dalla

Prima commissione e finalizzati al superamento delle barriere

architettoniche. L’Assemblea legislativa, si legge nel testo della proposta

di risoluzione, “ha già intrapreso un percorso istituzionale volto al

progressivo superamento delle barriere architettoniche presenti nella sua

sede istituzionale, con l’obiettivo di garantire la piena accessibilità e

fruibilità di tutti gli spazi di Palazzo Cesaroni, assicurando il diritto di

accesso ai cittadini e ottimizzando le condizioni di lavoro per il

personale”. Inoltre viene ribadito che l’Assemblea legislativa “si

impegna a porre in essere tutte le azioni tese al superamento delle barriere

architettoniche e all’efficientamento energetico, attraverso l’impiego

delle risorse dell’avanzo libero relativo al Rendiconto 2024

dell’Assemblea legislativa”. I relatori in Aula dell’atto saranno

Francesco Filipponi (Pd) per la maggioranza e Laura Pernazza (FI) per la

minoranza.

Inoltre i commissari hanno proseguito l’esame della proposta di

deliberazione sulla posizione dell’Assemblea legislativa sul Programma

della Commissione europea 2025. La Prima commissione aveva già ascoltato in

una precedente seduta (https://tinyurl.com/324ub4j9 [1]) un’informativa

degli uffici di Palazzo Cesaroni sul Programma di lavoro annuale della

Commissione che si intitola ‘Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa,

più semplice e più rapida’. Dopo un’ampia discussione i commissari

hanno deciso di dare mandato agli uffici di modificare la bozza di

risoluzione sulla base degli interventi fatti nella seduta di oggi. DMB/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80414

[1] https://tinyurl.com/324ub4j9