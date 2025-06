[acspro] [CRUmbria-News] “Aumentano i ritardi sulla Ss3 Flaminia tra Terni e Spoleto. Servono certezze sui tempi di realizzazione”  

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Enrico Melasecche (Lega) annuncia una interrogazione alla Giunta di Palazzo

Donini: “Fare il punto sulla realizzazione delle tre corsie di

arrampicamento e sulle altre opere di manutenzione programmata. Aggiornare il

crono programma”

(Acs) Perugia, 23 giugno 2025 – “Dopo decenni di immobilismo, grazie

all’impegno della precedente Giunta, in sinergia con Anas e ministero

Infrastrutture e Trasporti, era finalmente partito un ambizioso piano di

riqualificazione della SS3 Flaminia nel tratto tra Terni e Spoleto, non

interessato dalla realizzazione della quattro corsie che la Giunta Lorenzetti

volle realizzare solo da Spoleto verso Foligno abbandonando viceversa il

tratto a sud alle problematiche di sempre che lo rendono difficile e

pericoloso. Il tutto per migliorare la sicurezza e aumentare l’efficienza

del traffico su un’arteria strategica per l’Umbria, interessata da un

flusso costante di veicoli, sia leggeri che pesanti”. Lo ricorda il

capogruppo della Lega Umbria all’Assemblea legislativa, Enrico Melasecche,

sottolineando: “Avevamo programmato un nutrito pacchetto di progetti,

costituiti da una serie numerosa di interventi per riqualificare quel

percorso sia sotto l’aspetto della sicurezza, consolidamento dei viadotti,

miglioramento della visibilità in varie curve, che sotto quello della

fluidità del traffico. Dai primi mesi del 2025 il ritmo degli interventi

appare rallentato per cui, fermo restando l’accorgimento di non

interrompere il flusso con numerosi semafori, c’è necessità di concludere

l’intero progetto di manutenzione straordinaria e ordinaria e di

riqualificazione strutturale in tempi ragionevoli e certi”.

Melasecche annuncia quindi la presentazione di una interrogazione alla Giunta

“per conoscere il punto a cui è giunto il precedente crono programma, da

aggiornare, in particolare la realizzazione delle tre corsie di

arrampicamento previste lungo la Ss3 Flaminia tra Terni e Spoleto e delle

altre opere di manutenzione programmata con la relativa apertura dei cantieri

e la loro prevista conclusione per assicurare che i lavori procedano in linea

con gli impegni assunti, senza significativi rallentamenti ma anche senza

arrecare disagi eccessivi al traffico. La conformazione del tracciato –

spiega Melasecche – con salite ripide e curve strette, rende quel tratto

estremamente pericoloso, soprattutto per la presenza di mezzi pesanti. Le tre

corsie di arrampicamento, della lunghezza di circa un chilometro, che avevo

concordato con Anas, rappresentano una soluzione concreta quanto urgente per

migliorare la sicurezza, introdurre la possibilità di sorpasso in salita e