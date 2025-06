Oman al Forum Economico di San Pietroburgo 2025: opportunità e visione strategica per attrarre investimenti globali

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

Il Sultanato dell’Oman ha partecipato al 28° Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), tenutosi dal 18 al 21 giugno 2025, rafforzando il suo impegno per consolidare il dialogo economico internazionale e ampliare le sue relazioni strategiche in ambito di investimenti globali.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 20.000 persone da 140 Paesi, offrendo una piattaforma internazionale di rilievo per incontri di alto livello, sessioni plenarie e dibattiti sui principali temi economici globali.

La delegazione omanita, guidata da Sua Eccellenza Ibtisam bint Ahmed Al Farooji, Sottosegretario per la Promozione degli Investimenti, ha presentato il potenziale del Paese in settori chiave come turismo di lusso, logistica, sicurezza alimentare e industria mineraria. Queste aree sono centrali per il piano Oman Vision 2040, che mira alla diversificazione economica e al rafforzamento della competitività del Paese.

Tra le iniziative di spicco, il Sultanato ha organizzato una tavola rotonda con aziende russe leader nei settori di interesse, promuovendo il contesto favorevole all’investimento omanita, caratterizzato da riforme legislative, trasparenza normativa e un ecosistema imprenditoriale in evoluzione.

Sua Eccellenza Al Farooji ha sottolineato che la partecipazione al forum rappresenta un’occasione strategica per aumentare la visibilità internazionale dell’Oman e costruire alleanze orientate a investimenti sostenibili e innovativi, con particolare attenzione al digitale e alle partnership pubblico-private.