Comunicato stampa – Chiusura locale bar movida Nocera Inferiore 21.06.2025.docx

NOCERA INFERIORE: LA POLIZIA DI STATO CHIUDE UN LOCALE PER SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE A MINORI DI ANNI 16

Il Questore della provincia di Salerno ha disposto la chiusura temporanea di un noto locale sito nel centro di Nocera Inferiore, ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s. (testo unico leggi di pubblica sicurezza) per la durata di 15 (quindici) giorni.

Il provvedimento di sospensione della licenza, da accertamenti svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno e dal Commissariato di Nocera Inferiore, è stato adottato a seguito di numerosi eventi che hanno costituito pericolo per la sicurezza dei cittadini, in quanto

La sospensione dell’attività si è resa necessaria in quanto dai controlli svolti è emerso che presso il bar indicato, ritrovo di molti giovani soprattutto nel fine settimana, erano state somministrate bevande superalcoliche anche a minori di anni 16, precisamente vari cocktail ed altri tipi in singoli bicchierini c.d. “shottini”, durante diverse ordinazioni ai tavoli esterni. Peraltro, il gestore del bar aveva anche occupato il suolo pubblico con attrezzature ben oltre il limite della metratura autorizzata, con pericolo per la pubblica incolumità.

Nei mesi scorsi, il titolare del locale in argomento, era stato già sanzionato dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto in quanto alcune ragazze minorenni, dopo aver consumato bibite alcoliche, avevano accusato malori ed erano state ricoverate in ospedale.

Dinanzi allo stesso locale, nei mesi di agosto e settembre 2024, si erano verificati violenti episodi tra giovani, con risse e lancio di bottiglie; gravi disordini tali da costituire pericolo per l’ordine e l’incolumità dei cittadini, con relativa emissione, nei confronti dei responsabili, denunciati all’autorità giudiziaria dagli Agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, dei provvedimenti “Da.Cur.” (divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) con il divieto di frequentare, per i giovani coinvolti nella rissa, gli esercizi e i locali di pubblico trattenimento esistenti nella zona.