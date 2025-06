LUN 13.6 h. 10.30 CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO SUL PROGETTO DEL MOLO VIII DEL PORTO DI TRIESTE

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 INVITO

CONFERENZA STAMPA

PRESENTAZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO SUL PROGETTO DEL MOLO VIII DEL PORTO DI TRIESTE

Trieste, 20 giugno 2025 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale invita i media alla conferenza stampa di apertura del Dibattito Pubblico sul progetto del nuovo Molo VIII del Porto di Trieste, che si svolgerà lunedì 23 giugno alle ore 10.30 presso la Torre del Lloyd – Sala Rossa.

Con questa occasione prende ufficialmente avvio il Dibattito Pubblico, un percorso regolato per legge che garantisce trasparenza, informazione e partecipazione da parte dei cittadini, delle istituzioni e dei portatori di interesse. Il progetto, strategico per lo sviluppo dello scalo giuliano e dell’intero sistema logistico regionale, sarà oggetto di un confronto pubblico articolato in incontri aperti, momenti di ascolto e approfondimenti tecnici.

Il proponente del Dibattito Pubblico è l’Autorità di Sistema Portuale in qualità di ente concedente e promotore dell’intervento.

A partire dalla mattina dello stesso giorno della conferenza stampa sarà online il sito ufficiale del Dibattito Pubblico ( http://www.dpmoloottavotrieste.it ), che conterrà tutti i materiali previsti dalla normativa vigente, compresa la Relazione di progetto predisposta dal proponente. Il sito sarà il punto di riferimento informativo durante l’intero percorso partecipativo.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli obiettivi e le modalità del Dibattito Pubblico, il calendario degli appuntamenti e gli strumenti messi a disposizione per seguire e contribuire attivamente al processo.

La conferenza stampa sarà aperta dal Commissario Straordinario dell’Authority Antonio Gurrieri e vedrà l’intervento di Andrea Mariotto, Responsabile del Dibattito Pubblico, in rappresentanza di Avventura Urbana S.r.l., soggetto incaricato della conduzione del percorso. Saranno presenti anche i rappresentanti delle società proponenti, Logistica Giuliana S.r.l., HHLA PLT Italy S.r.l. e ICOP S.p.A.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Specifica per la stampa:

Proponente del Dibattito Pubblico: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è il soggetto proponente del Dibattito Pubblico, in quanto ente concedente dell’opera. Ha indetto formalmente la procedura secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Proponente dell’opera: la proposta progettuale è stata presentata dalle società Logistica Giuliana S.r.l., HHLA PLT Italy S.r.l. e ICOP S.p.A., nell’ambito di un partenariato pubblico-privato (PPP) avviato con nota del 1° agosto 2023.

Per maggiori informazioni:

Tutti i materiali saranno forniti durante la conferenza stampa e saranno presenti sul sito ufficiale del Dibattito Pubblico – online a partire dal 23 giugno 2025:

http://www.dpmoloottavotrieste.it

Vanna Coslovich

Head of External Relations

Port Network Authority

of the Eastern Adriatic Sea

Via K. Ludwig von Bruck, 3

34144 Trieste – ITA

porto.trieste.it