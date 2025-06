(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

In archivio la prima seduta del consiglio comunale della Sindacatura Iacobini:

presentate le linee programmatiche. Due donne guideranno la civica assise: Sofia Maimone presidente e Ida Spezzano vice.

Si è tenuta nella serata di ieri la prima seduta del Consiglio comunale eletto a seguito della tornata elettorale dello scorso 25 e 26 maggio. A convocarla era stato il Sindaco Gianpaolo Iacobini, come previsto dalla legge, mentre ad iniziare i lavori è stato Davide Papasso, il consigliere più anziano eletto. È poi iniziata la discussione dell’ordine del giorno. Al primo punto la “Proposta di Delibera di Consiglio istituzionale: esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi dell’articolo 41 a norma del capo ii titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e surroghe dei consiglieri”. Nel corso dei lavori è stato presentato ufficialmente l’esecutivo ratificando, allo stesso tempo, il subentro di Savina Azzolino al posto di Giuseppe La Regina, nominato assessore e chiamato a ricoprire anche il ruolo di vicesindaco.

La seduta di consiglio è proseguita con il giuramento del sindaco Gianpaolo Iacobini, ai sensi dell’articolo 50 del Tuel, che ha ricevuto e indossato la fascia tricolore tra gli applausi del numeroso pubblico accorso per questa riunione della civica assise che si è tenuta a Sibari nella sala convegni.

Si è poi proceduto all’elezione del presidente del Consiglio Comunale, a votazione segreta, cha ha visto nominata la consigliera Sofia Maimone, con 11 voti (su 16 presenti e 1 solo assente) a lei favorevoli, che ha poi condotto la riunione dell’assise, e che sarà affiancata alla vicepresidenza dalla collega Ida Spezzano, risultata eletta anch’essa con 11 preferenza dalla maggioranza che ha votato sempre in modo compatto dando segno di coesione e affiatamento.

Si è passati poi alla presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei rispettivi presidenti e alla presa d’atto della comunicazione dell’avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale, svelata ieri mattina dal primo cittadino, e composta da Giuseppe La Regina, 29 anni, vicesindaco e delegato a Bilancio, Tributi e Personale; Teresa Lanza, 46 anni, assessore alla Pubblica Istruzione e Legalità; Rosa De Franco, 45 anni, delegata ai Servizi Sociali; Vincenzo Sarubbo, 60 anni, delegato a Lavori Pubblici, Urbanistica e PNNR; Ottavio Marino, 51 anni, con delega alla Cultura.

Prima della nomina della Commissione Elettorale comunale, che sarà composta per la maggioranza da Michele Filardi e Stefano Pesce e, per la minoranza, da Sara Russo, e dell’elezione della Commissione comunale per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise d’appello, che sarà composta da Savina Azzolino, per la maggioranza, e per la minoranza, da Antonio Clausi, il sindaco Iacobini ha tenuto la dettagliata relazione programmatica presentando ai cassanesi le linee guida di quella che è la sua idea di città sciorinando minuziosamente quanto vorrà fare nel corso dei prossimi cinque anni a venire per cambiare le sorti del territorio ricalcando, nella sostanza, quanto già enunciato in campagna elettorale.

