ALICE CHANNER. MEGAFLORA: presentazione progetto espositivo e catalogo | martedì 24 giugno ore 10.30 | Museo di Storia Naturale di Venezia

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

ALICE CHANNER

MEGAFLORA

Venezia, Museo di Storia Naturale “Giancarlo Ligabue”

Presentazione del progetto espositivo e della pubblicazione >

martedì 24 giugno, dalle ore 10:30 (MSN, sala conferenze)

Introduzione e saluti Istituzionali

CHIARA SQUARCINA,Direttrice Scientifica Fondazione Musei Civici di Venezia

LUCA MIZZAN, Responsabile Museo di Storia Naturale Giancarlo LigabueIntervengonoELISABETTA BARISONI,Dirigente Area Musei /Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna e Museo Fortuny / Fondazione Musei Civici di Venezia

JACOPO GALIMBERTI, Docente di Storia dell’arte contemporanea, Università IUAV Venezia

HARRY WOODLOCK,Curatore del progetto “MEGAFLORA. Alice Channer”

ALICE CHANNER,Artista

Megaflora(2021) è uno stelo di rovo in alluminio fuso in sabbia, estratto tramite scansione tridimensionale e allungato verticalmente in una forma scultorea auto portante alta tre metri, collocato nel Giardino d’Ingresso del Museo di Storia Naturale di Venezia: presentata in un ambiente esterno per la prima volta, l’opera mette in luce la monumentale forza evocativa e l’affascinante ambiguità insite nell’opera di Alice Channer.

Megaflora esamina il modo in cui l’artista usa la forma per enfatizzare la violenza dell’attuale fenomeno di cambiamento, la protezione che si potrebbe dire che simboleggia e come potremmo ripensare ciò che costituisce la vulnerabilità oggi.

L’installazione è accompagnata da una nuovissima pubblicazione, realizzata con contributi del Direttore del Museo di Storia Naturale Luca Mizzan, del curatore e curatore Harry Woodlock, dello storico dell’arte e ricercatore presso lo IUAV di Venezia Jacopo Galimberti e della scrittrice d’arte e conduttrice Louisa Buck.

Informazioni per la stampa

Fondazione Musei Civici di Venezia

Chiara Vedovetto

con Alessandra Abbate

http://www.visitmuve.it/it/ufficio-stampa

Con il supporto di

Studio ESSECI, Sergio Campagnolo

Roberta Barbaro

Simone Raddi

Museo di Storia Naturale di Venezia

“Giancarlo Ligabue”

Santa Croce 1730

