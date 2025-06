COMUNICATO STAMPA: NICOLA CONVERTINO E I SUOI PIANI ASTRALI IN ONDA SU AMAZON PRIME: TRA PITAGORA E KEPLERO

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

NICOLA CONVERTINO E I SUOI PIANI ASTRALI IN ONDA SU AMAZON PRIME: TRA

PITAGORA E KEPLERO

All’interno del programma televisivo “Sanremo Music Awards” Convertino,

attraverso la numerologia di Pitagora, elabora il rapporto che esiste tra

la creazione della musica e l’influenza che hanno i pianeti sui musicisti.

Da oggi in programmazione su Amazon Prime troviamo il “Sanremo Music

Awards” e i piani astrali di Nicola Convertino, basta andare sulla ricerca

e scrivere “sanremo music awards”.

Il noto concorso musicale ha cambiato veste associando la musica alla

numerologia e all’astrologia: ogni artista in concorso viene scandagliato

dal Convertino, partendo dalla sua data di nascita, per trovare in lui

quelle assonanze che esistono tra una creazione musicale e l’astrologia.

Ognuno di noi nasce sotto l’influsso e la vibrazione dei pianeti legati al

nostro tema natale e per tutta la vita siamo condizionati dai loro

movimenti.

Anche coloro che non credono nell’astrologia spesso si trovano a

confrontarsi con quelle che loro chiamano “coincidenze” ma che per i più

avvezzi alle vibrazioni astrali sono delle “regole”.

Maestri come Keplero e Pitagora hanno studiato una vita e creato dei

parametri tra la musica e le sue armonie in collegamento con il movimento

dei pianeti che regolano le nostre azioni quotidiane, dalla nascita fino

alla morte.

Loro sono riusciti a realizzare dei modelli matematici per giustificare la

creazione divina dell’universo, partendo dal concetto di un Dio creatore

del tutto nella totale perfezione delle sue azioni.

In contrapposizione alla Chiesa di Roma, che ha sempre relegato

l’astrologia alla superstizione e non come un’attività scientifica, perché

in qualche modo la considera una forma di divinazione e magia, molti

studiosi e teologi hanno esplorato questa “Scienza” in rapporto alla

teologia cristiana, sottolineando la sua possibile importanza

nell’interpretazione del cielo e dei segni celesti come messaggi divini.

Il Convertino utilizza l’astrologia per analizzare le opere musicali e gli

artisti stessi coinvolti nella creazione, considerando il tema natale

dell’artista e i pianeti in transito nel momento in cui l’opera è stata

creata.

Inoltre egli afferma che ci sono periodi dell’anno in cui la creatività è

al massimo e altri invece in cui abbiamo un “inverno creativo”, insomma

sembra che per ogni cosa che facciamo siamo condizionati dai numeri, dai

pianeti e dall’incedere del tempo, il libero arbitrio è una piccola parte

della storia della nostra vita, noi non siamo tanto padroni della nostra

esistenza ma, ironia della sorte, possiamo prevedere, leggendo gli astri,

il nostro cammino terreno… e per alcuni anche quello dopo la morte.

Temi affascinanti che Nicola Convertino puntata per puntata ci va a

sciorinare, tra fervore artistico e metodo scientifico; un programma

televisivo ricco di spunti artistici, scientifici e… magici.