(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 INVITO STAMPA – UNA LEGGE A TUTELA DEL MADE IN ITALY NEL SETTORE OLIVICOLO

Lunedì 23 giugno alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica a Roma, su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività del settore agricolo olivicolo nazionale”.

Nell’occasione, verrà presentato il disegno di legge a prima firma proprio di Naturale immaginato per tutelare e sviluppare questo comparto fondamentale per il made in Italy.

Oltre alla senatrice Naturale, parteciperà anche Stefano Patuanelli, Capogruppo M5S al Senato.

Interverranno: