COMUNICATO – Diplomazia Sportiva: L’Ambasciata D’Italia a Washington Celebra il Calcio Italiano alla FIFA Club World Cup 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 AMBASCIATA D’ITALIA

WASHINGTON, DC

COMUNICATO STAMPA

DIPLOMAZIA SPORTIVA: L’AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON CELEBRA IL CALCIO ITALIANO ALLA FIFA CLUB WORLD CUP 2025

Alla vigilia del debutto dei bianconeri alla FIFA Club World Cup 2025, previsto questa sera allo stadio Audi Field di Washington contro l’Al Ain, l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti ha ospitato oggi in collaborazione con la Juventus e la FIFA un momento di incontro con i rappresentanti della collettivita’ italiana e di un nutrito gruppo di studenti delle scuole della capitale.

L’Incaricato d’Affari a.i. Alessandro Gonzales ha dato il benvenuto in Ambasciata al CEO della Juventus Maurizio Scanavino, al Dirigente Giorgio Chiellini e alle “Leggende” Andrea Barzagli e Alessandro Matri. Per la dirigenza della FIFA era presente l’ex stella del calcio francese Youri Djorkaeff. Nel suo intervento, il Min. Gonzales ha sottolineato come l’Ambasciata, in linea con l’azione di Diplomazia Sportiva promossa dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, sia orgogliosa della presenza negli Stati Uniti di Juventus e Inter quali rappresentanti della Serie A in questa nuova, affascinante competizione alla presenza dell’elite del calcio mondiale.

L’evento e’ stato anche l’occasione per celebrare il calcio italiano quale testimonianza dei valori dello sport e dell’eccellenza del nostro Paese negli Stati Uniti, dove si disputera’ il prossimo Campionato del mondo di calcio.

Nel corso della giornata si sono svolte nel giardino dell’Ambasciata alcune attivita’ ludiche organizzate dalla Juventus Academy. I giovanissimi presenti hanno inoltre potuto incontrare i loro beniamini Chiellini, Barzagli e Matri e partecipare alla lotteria per l’assegnazione di una maglia della Juventus autografata da Khéphren Thuram e Kenan Yildiz, vinta dal piccolo Lorenzo.

L’Ambasciata a Washington e la rete dei Consolati italiani sono impegnate nell’organizzazione in tutto il territorio degli Stati Uniti di una serie di appuntamenti fra le due squadre italiane presenti alla FIFA Club World Cup e le comunita’ italiane e locali, anche quale veicolo per la promozione e la valorizzazione dello sport italiano nel Paese.

