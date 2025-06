(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 UNIVERSITÀ, CASO (M5S): MAGGIORANZA DI SCHIACCIABOTTONI, NON SANNO NEMMENO COSA VOTANO

Roma, 17 giu. – “In aula si votava sulle mozioni per l’università e la ricerca. Italia Viva ne presenta una, il Governo dà parere contrario. La maggioranza cosa fa? Vota tutta a favore. Tutti verdi. Unanimità. Mozione approvata. Panico. Si accorgono della figuraccia e corrono in massa a cambiare il voto. Ma è troppo tardi: il voto è ufficiale. La loro scusa? “Avevamo capito male il parere del Governo.” Quindi non solo non leggono quello che votano, ma neppure ascoltano il Governo che dicono di sostenere. Non c’è nemmeno più bisogno dell’opposizione per metterli in ridicolo: ci pensano da soli. E intanto il Parlamento viene ridotto a un pulsante da schiacciare senza sapere perché”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla Camera Antonio Caso

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle