Roma, 17 Giugno 2025

SICUREZZA. MORGANTE (FDI): SGOMENTO A VERONA, MINORENNI PRODUCONO TASER E TIRAPUGNI

“La notizia di giovanissimi che gestivano un laboratorio clandestino in cui venivano costruiti taser e tirapugni in carbonio con una stampante 3D ci lascia senza parole. Desidero ringraziare il comandante Luigi Altamura e l’intero comando della polizia locale di Verona che hanno scovato il laboratorio. In attesa di notizie più dettagliate, credo che la politica debba intervenire sia in forma repressiva, senza nessuno sconto, sia cercando di capire il fenomeno e prevenirlo, soprattutto cercando di capire se è vero che questi strumenti venivano immessi su un mercato di giovanissimi, speso minorenni, per creare risse ad hoc”. Lo ha detto il deputato veronese di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante.

