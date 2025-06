(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 ESTERI. RAIMONDO (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI ITALIA TORNATA PROTAGONISTA, CON FINLANDIA PROFONDA AMICIZIA

“Il libro che presentiamo oggi alla Camera, ‘Villa Hjelt- La residenza dell’ambasciatore d’Italia a Helsinki’, vuole essere un simbolo del forte legame che abbiamo con la Finlandia, della presenza italiana in Finlandia, e vuole anche rinsaldare quello che è il rapporto profondo di amicizia per il popolo della Finlandia e per le nostre nazioni. La Finlandia è un importante Stato dell’Unione Europea: la nostra presenza in Finlandia, le nostre buone relazioni con Helsinki, testimoniano quanto, soprattutto oggi, ci sia la necessità di avere buone relazioni diplomatiche, con particolare attenzione anche al confine orientale dell’Ue. La nostra storia è una storia di ottimi rapporti diplomatici, in generale e in particolare con la Finlandia. L’Italia, grazie al governo Meloni, è tornata ad essere protagonista di quelle che sono le scelte internazionali, anche e soprattutto in Europa, dove è importante far sentire la propria voce, dove è importante far capire che l’Europa politica finalmente può tornare a essere predominante rispetto a quella economico-finanziaria. Grazie a questo governo, stiamo facendo un lavoro importante di tessitura delle relazioni e dei rapporti diplomatici. Arrivare oggi a presentare un testo di questo genere significa che anche quello che si è fatto in passato può essere di spunto e utile per proiettarci verso quelle che sono le sfide europee più importanti e urgenti”. Lo ha detto alla Camera, durante la conferenza stampa di presentazione del volume ‘Villa Hjelt- La residenza dell’ambasciatore d’Italia a Helsinki’, Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, Presidente del gruppo di Amicizia Italia-Finlandia e promotore dell’iniziativa. All’evento sono intervenuti anche Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Politiche Ue, Rocco Cangelosi, ambasciatore e consigliere di Stato, Gaetano Cortese, ambasciatore e autore del libro, e Stefano Polli, vicedirettore dell’Ansa.

